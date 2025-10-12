Никитин о матче ЦСКА против «Локомотива»: «На любую игру должен быть особый настрой. Самый главный соперник, которого мы должны победить – это мы»
Игорь Никитин высказался о предстоящем матче против «Локомотива».
В воскресенье ЦСКА проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:3. В последних 10 матчах армейцы одержали 3 победы. Команда идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 матчах.
В следующей игре, 15 октября, ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Напомним, в межсезонье Никитин покинул клуб из Ярославля и перешел в ЦСКА.
– Следующий матч у ЦСКА против «Локомотива». С каким ожиданием вы поедете в Ярославль? Будет ли у команды особый настрой?
– Я давно себя приучил, что на любую игру должен быть особый настрой. В нашей ситуации любой соперник топовый.
Самый главный соперник – это мы, которого мы должны победить, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости