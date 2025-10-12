Яковлев об 1:5 от «Авангарда»: «Получили по носу. Хорошо, что так сложилось в данный период времени. Лучше сейчас посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом»

Егор Яковлев высказался о поражении «Металлурга» от «Авангарда» (1:5).

– Хорошо, наверное, что так сложилось в данный период времени, потому что слишком как-то гладко все хорошо складывалось до этого матча. Здесь, да, получили по носу, и, наверное, лучше сейчас, на этом этапе времени посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом.

Хорошая пища для размышления, но моментов очень много было. Действительно, немного были непохожи сами на себя в реализации. Если хотя бы треть моментов реализовали, наверное, по-другому сложилась бы игра.

– Какие выводы можно сделать из этого поражения? Какую пищу для размышления дали эти 1:5?

– То, что нужно обороняться: лучше играть в зоне обороны, защищать свой пятак, потому что они забили много одинаковых голов с добиваний, в результате борьбы на пятаке.

– Защитник Максим Лажуа сделал дубль. Что скажете о его игре в атаке?

– У них тактика такая: создают трафик перед воротами, сминают, и защитники должны доводить шайбу до ворот.

– Соперник блокировал двадцать бросков. Стало ли это причиной небольшого количества бросков в створ от «Металлурга»?

– Наверное, нет. «Авангард» всегда блокирует много шайб.

– «Металлургу» удалось сделать счет 1:1, а что потом пошло не так?

– Не очень хороший второй гол. Нам нужно было правильно сыграть отрезок после 1:1. Мы сравняли счет, перехватили инициативу, нужно было заиграть этот момент. Но вторым голом в наши ворота мы снова, грубо говоря, отдали инициативу сопернику.

– Что у «Металлурга» в большей степени не получилось в матче против «Авангарда»: игра в атаке или в обороне?

– Я считаю, реализация моментов подвела. Еще раз повторюсь: забили бы треть из них – совсем было бы по-другому, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев .