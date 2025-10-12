  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Яковлев об 1:5 от «Авангарда»: «Получили по носу. Хорошо, что так сложилось в данный период времени. Лучше сейчас посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом»
0

Яковлев об 1:5 от «Авангарда»: «Получили по носу. Хорошо, что так сложилось в данный период времени. Лучше сейчас посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом»

Егор Яковлев высказался о поражении «Металлурга» от «Авангарда» (1:5).

– Хорошо, наверное, что так сложилось в данный период времени, потому что слишком как-то гладко все хорошо складывалось до этого матча. Здесь, да, получили по носу, и, наверное, лучше сейчас, на этом этапе времени посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом.

Хорошая пища для размышления, но моментов очень много было. Действительно, немного были непохожи сами на себя в реализации. Если хотя бы треть моментов реализовали, наверное, по-другому сложилась бы игра.

– Какие выводы можно сделать из этого поражения? Какую пищу для размышления дали эти 1:5?

– То, что нужно обороняться: лучше играть в зоне обороны, защищать свой пятак, потому что они забили много одинаковых голов с добиваний, в результате борьбы на пятаке.

– Защитник Максим Лажуа сделал дубль. Что скажете о его игре в атаке?

– У них тактика такая: создают трафик перед воротами, сминают, и защитники должны доводить шайбу до ворот.

– Соперник блокировал двадцать бросков. Стало ли это причиной небольшого количества бросков в створ от «Металлурга»?

– Наверное, нет. «Авангард» всегда блокирует много шайб.

– «Металлургу» удалось сделать счет 1:1, а что потом пошло не так?

– Не очень хороший второй гол. Нам нужно было правильно сыграть отрезок после 1:1. Мы сравняли счет, перехватили инициативу, нужно было заиграть этот момент. Но вторым голом в наши ворота мы снова, грубо говоря, отдали инициативу сопернику.

– Что у «Металлурга» в большей степени не получилось в матче против «Авангарда»: игра в атаке или в обороне?

– Я считаю, реализация моментов подвела. Еще раз повторюсь: забили бы треть из них – совсем было бы по-другому, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoЕгор Яковлев
logoКХЛ
logoАвангард
logoМаксим Лажуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ткачев после поражения «Металлурга»: «Настраиваюсь на любую игру. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей – куда раньше времени разгоняться?»
4сегодня, 17:48
Разин о Толчинском: «Хлыстов сдает дом ребятам. Все, кто туда заезжают, покидают «Металлург». Сергей не знал, заехал. Надо переехать – тогда попрет»
21сегодня, 15:36
Ги Буше о победе «Авангарда» после 2 поражений подряд: «Ничего не меняли. Мы не паниковали, играли в свою игру, оставались верными себе. С «Металлургом» у нас просто лучше залетало»
27сегодня, 15:15
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
538 минут назад
Никитин о матче ЦСКА против «Локомотива»: «На любую игру должен быть особый настрой. Самый главный соперник, которого мы должны победить – это мы»
145 минут назад
Терещенко о влиянии связки отца и сына Ларионовых на атмосферу в раздевалке: «Знаю, что было в «Торпедо», наслышан. Если в СКА происходит то же самое, это печально»
8сегодня, 18:43
Гатиятулин об игре Хмелевски: «Наша система отличается от уфимской. Видно, что Саша переживает. Он большой мастер, у него есть время на адаптацию»
3сегодня, 18:26
Никитин о результатах ЦСКА: «Кризис, конечно, но мы верим в парней, в то, что мы делаем. Уверен, исправим ситуацию»
3сегодня, 18:14
Ткачев после поражения «Металлурга»: «Настраиваюсь на любую игру. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей – куда раньше времени разгоняться?»
4сегодня, 17:48
Никитин о 2:3 от «Ак Барса»: «К большинству ребят нет претензий, они показали высокий уровень самоотверженности. Но есть моменты, которые разрушают эту химию»
5сегодня, 17:37
Гатиятулин после 3:2 с ЦСКА: «Стоит задача показывать хоккей, который мы нарабатывали летом – доминировать. Мы решили эту задачу. Начали стабильно набирать очки»
4сегодня, 17:27
Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей»
21сегодня, 16:59
«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке
20сегодня, 16:29
Ко всем новостям
Последние новости
Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»
10 минут назад
Роман Ротенберг: «Поздравляю регбийное «Динамо» с завоеванием серебряных медалей! Такой результат – доказательство, что системная работа и вера в свои силы приносят плоды»
735 минут назад
Миллер о большинстве «Ак Барса» в игре с ЦСКА: «Мы не сделали ничего необычного, особенно не меняли розыгрыш, играли от простого – двигали шайбу и доводили ее до ворот»
58 минут назад
Пашин о «Спартаке»: «С каждой тренировкой и игрой стараемся лучше друг друга понимать. Есть еще много моментов, которые нужно улучшать, работа не закончена»
сегодня, 18:55
Алистров о большинстве «Ак Барса»: «Провели две тренировки, работали над этим. Забили два гола – здорово, они помогли победить ЦСКА»
сегодня, 17:56
Карпухин об «Ак Барсе»: «Все кайфуют, когда есть победы. Сейчас у нас эмоциональный подъем. Потихоньку двигаемся от матча к матчу, забираемся по лесенке вверх»
сегодня, 17:15
Кравец о 3:5 от «Торпедо»: «Опять наступаем на те же грабли: потери на чужой синей линии и контратаки соперника. Нужно работать над игрой в обороне»
сегодня, 16:39
Дементьев о КХЛ: «Заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Руководители делают все, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на талантливых ребят. Непонятно»
сегодня, 16:17
«Флорида» продлила контракт с Гаджовичем на 2 года. Кэпхит – 905 тысяч долларов
1сегодня, 15:59
Кравец на вопрос о судействе в игре с «Торпедо»: «У вас 300 тысяч есть? Не смогу ответить. Если нас не устраивают какие-то моменты, посылаем письма в КХЛ»
2сегодня, 15:47