Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»
Павел Буре высказался об игре ЦСКА в матче против «Ак Барса» (2:3).
В предыдущей игре команда проиграла московскому «Динамо» (3:4 Б), упустив преимущество в 3 гола.
«Команда играла средне, ничего такого выдающегося не сделала.
Конечно, это неприятно, когда [против «Динамо»] ведешь в три гола и потом проигрываешь», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости