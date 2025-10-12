Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»

Павел Буре высказался об игре ЦСКА в матче против «Ак Барса» (2:3).

В предыдущей игре команда проиграла московскому «Динамо » (3:4 Б), упустив преимущество в 3 гола.

«Команда играла средне, ничего такого выдающегося не сделала.

Конечно, это неприятно, когда [против «Динамо»] ведешь в три гола и потом проигрываешь», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.