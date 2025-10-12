Вайсфельд об игре Кузнецова за «Металлург»: «Главное, чтобы он не отвлекался на посторонние вещи. Если будет сосредоточен, все будет хорошо»

Леонид Вайсфельд высказался об игре Евгения Кузнецова за «Металлург».

Форвард провел два матча за команду и сделал две передачи.

«Любому игроку нужно время. Он уже взрослый парень, пропустил всю предсезонку.

Самое главное, чтобы он не отвлекался на посторонние вещи. Если он будет сосредоточен, то все будет хорошо», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.