Карпухин об «Ак Барсе»: «Все кайфуют, когда есть победы. Сейчас у нас эмоциональный подъем. Потихоньку двигаемся от матча к матчу, забираемся по лесенке вверх»

Илья Карпухин высказался после победы в матче с ЦСКА (3:2).

«Ак Барс» реализовал две из трех попыток в большинстве в этом матче. Клуб одержал четвертую победу подряд.

– Сегодня матч по качеству хоккея и накалу был похож на игру плей-офф. 

– Да, у команд Игоря Валерьевича Никитина есть характерные черты, мы видели это сегодня. Первый период сыграли неплохо, соперник забрасывал в большинстве, мы отвечали.

Игра получилась качельной, где-то больше действовали от обороны и дотерпели до победы.

– Можно ли сказать, что новый тренер по большинству Константин Шафранов уже как-то поменял команду?

– Не знаю, тут просто произошла какая-то эмоциональная встряска. Не считаю, что у нас было ужасное большинство. По статистике – да, но по содержанию все было достаточно неплохо. Сейчас такая эмоциональная встряска была, отсюда и голы пошли такие рабочие, хорошие.

– Слышали сегодня поддержку с трибун?

– Да, спасибо нашим болельшикам. Очень приятно, что столько людей нас поддерживают, это здорово.

– Как получилось не пропустить во втором и третьем периодах?

– Каждый период ты всегда выходишь со счетом 0:0 и не так важно, как отыграл предыдущий. Все начинается заново, с чистого листа. Не прогнозируем периоды, просто думаем о каждой следующей смене, выполняем свою работу.

– «Ак Барс» нашел себя и свою игру?

– Конечно, победы придают уверенности. Сейчас у нас эмоциональный подъем, здорово находиться в коллективе, раздевалке, приходить на тренировки. Когда есть победы, все кайфуют, всем хорошо.

Конечно, бывают и тяжелые моменты, но через них мы становимся сильнее. Мы профессионалы, не надо тащить мысли о предыдущих матчах в следующие. Сыграли хорошо? Здорово, забыли, завтра уже новый матч. Так же и с поражениями, нельзя нести их на себе постоянно. Делаем выводы, забываем, играем заново.

Вот так потихоньку двигаемся от матча к матчу, забираемся по лесенке вверх, – сказал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин

«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
