Никитин о результатах ЦСКА: «Кризис, конечно, но мы верим в парней, в то, что мы делаем. Уверен, исправим ситуацию»

Игорь Никитин заявил, что на данный момент ЦСКА находится в кризисе.

В воскресенье ЦСКА проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:3. В последних 10 матчах армейцы одержали 3 победы. Команда идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 матчах.

– Можно ли говорить о том, что команда находится в кризисе?

– По факту кризис, конечно, но мы верим в парней, верим в то, что мы делаем, и уверен, исправим ситуацию, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.