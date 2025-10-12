Пономарев о 5:1 с «Металлургом»: «Отличный боевой матч. Мы выполняли задачу, которую поставил тренер. Взяли все в свои руки, смогли перевернуть игру и добавить в темпе»
Василий Пономарев высказался после матча «Авангарда» с «Металлургом» (5:1).
«Отличный боевой матч. Когда играешь против лидера чемпионата, это всегда принципиально. Есть вечер порадоваться, а дальше снова сыграем против принципиального соперника.
Мы выполняли задачу, которую поставил тренер, и сделали это достаточно хорошо. Мы взяли все в свои руки, смогли игру перевернуть и добавить в темпе», – сказал нападающий «Авангарда» Василий Пономарев.
В следующем матче клуб сыграет против «Трактора».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
