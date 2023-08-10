Серебряков о возможном переходе из «Адмирала» в СКА: «Если бы сказали, что меня точно выкупят, тогда был бы другой разговор»
Никита Серебряков отреагировал на информацию о переходе в СКА.
– Правда ли, что у вас была договоренность со СКА о переходе?
– Я был ограниченно свободным агентом, какая могла быть договоренность со СКА? Права были у «Адмирала», поэтому меня могли только выкупить.
– Вам предлагали оффер-шит?
– Нет, не было таких предложений, поэтому я спокойно подписал контракт с «Адмиралом».
– Но вы могли не подписывать контракт и сказать, что хотите играть только в СКА.
– Мог, но тогда пришлось бы конфликтовать с «Адмиралом». Зачем мне это надо? Я много лет провел во Владивостоке, знаю все в этом городе, мне очень приятно находиться в нем.
Не хотелось рисковать и ждать предложения от другого клуба, поэтому со спокойной душой подписал контракт.
– Вы решили, что от добра добра не ищут?
– Да, вот если бы мне сказали, что меня точно выкупят, тогда был бы другой разговор.
Сейчас рынок такой, что деньги никому не нужны. Мы в этом году уже видели, что многие оффер-шиты повторяются.
– После переезда Юрия Ключникова в СКА казалось, что вы вместе туда перейдете, потому что вас многое связывает.
– Изначально не было такого, что мы в паре идем.
Я знаю, что у Юрия Викторовича этот вариант появился еще до слухов про меня в СКА, – сказал вратарь «Адмирала» Никита Серебряков.
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