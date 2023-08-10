Серебряков о возможном переходе из «Адмирала» в СКА: «Если бы сказали, что меня точно выкупят, тогда был бы другой разговор»

Никита Серебряков отреагировал на информацию о переходе в СКА.

– Правда ли, что у вас была договоренность со СКА о переходе?

– Я был ограниченно свободным агентом, какая могла быть договоренность со СКА? Права были у «Адмирала», поэтому меня могли только выкупить.

– Вам предлагали оффер-шит?

– Нет, не было таких предложений, поэтому я спокойно подписал контракт с « ».

– Но вы могли не подписывать контракт и сказать, что хотите играть только в СКА.

– Мог, но тогда пришлось бы конфликтовать с «Адмиралом». Зачем мне это надо? Я много лет провел во Владивостоке, знаю все в этом городе, мне очень приятно находиться в нем.

Не хотелось рисковать и ждать предложения от другого клуба, поэтому со спокойной душой подписал контракт.

– Вы решили, что от добра добра не ищут?

– Да, вот если бы мне сказали, что меня точно выкупят, тогда был бы другой разговор.

Сейчас рынок такой, что деньги никому не нужны. Мы в этом году уже видели, что многие оффер-шиты повторяются.

– После переезда Юрия Ключникова в СКА казалось, что вы вместе туда перейдете, потому что вас многое связывает.

– Изначально не было такого, что мы в паре идем.

Я знаю, что у Юрия Викторовича этот вариант появился еще до слухов про меня в , – сказал вратарь «Адмирала» .