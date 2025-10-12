Ткачев после поражения «Металлурга»: «Настраиваюсь на любую игру. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей – куда раньше времени разгоняться?»

Владимир Ткачев высказался о поражении «Металлурга» от «Авангарда» (1:5).

Нападающий не набрал очков в матче против своего бывшего клуба.

«Реализация моментов – причина поражения. «Авангард» использовал свои шансы, мы – нет. У соперника выручал вратарь. Набоков сегодня тоже нас выручал, но, как говорится, «заскочила», а мы не вымучили голы.

Для меня каждый матч – возможность показать себя. Настраиваюсь на любую игру, как и сегодня. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей – куда раньше времени разгоняться?» – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев.