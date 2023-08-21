«Амур» подписал пробный контракт с Капустиным, покинувшим «Трактор» весной
Кирилл Капустин получил шанс показать себя в «Амуре».
30-летний нападающий заключил пробный контракт с хабаровским клубом.
В конце апреля было объявлено об уходе Капустина из «Трактора».
В сезоне-2022/23 форвард провел 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «минус 5».
Капустин играл за «Амур» в сезоне-2016/17. Также нападающий выступал за «Локомотив», «Ладу», «Сочи» и «Северсталь».
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