«Амур» подписал пробный контракт с Капустиным, покинувшим «Трактор» весной

Кирилл Капустин получил шанс показать себя в «Амуре».

30-летний нападающий заключил пробный контракт с хабаровским клубом.

В конце апреля было объявлено об уходе Капустина из « ».

В сезоне-2022/23 форвард провел 50 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «минус 5».

играл за « » в сезоне-2016/17. Также нападающий выступал за «Локомотив», «Ладу», «Сочи» и «Северсталь».