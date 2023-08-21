«Амур» подписал пробный контракт с Капустиным, покинувшим «Трактор» весной

Теги Трактор Амур переходы возможные переходы КХЛ Кирилл Капустин Хоккей

Кирилл Капустин получил шанс показать себя в «Амуре».

30-летний нападающий заключил пробный контракт с хабаровским клубом.

В конце апреля было объявлено об уходе Капустина из «Трактора».

В сезоне-2022/23 форвард провел 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «минус 5».

Капустин играл за «Амур» в сезоне-2016/17. Также нападающий выступал за «Локомотив», «Ладу», «Сочи» и «Северсталь».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий