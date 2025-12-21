Джек Хьюз сыграет против «Баффало». Форвард «Нью-Джерси» порезал палец во время командного ужина, перенес операцию и пропустил 17 матчей
Джек Хьюз сыграет за «Нью-Джерси» впервые с ноября.
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало», который состоится в ночь на понедельник. Начало – в 3:00 по московскому времени.
24-летний форвард пропустил 17 матчей, он не играл с 16 ноября. Напомним. ранее стало известно, что Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Также сообщалось, что он перенес операцию на пальце.
В текущем сезоне Джек набрал 20 (10+10) очков при полезности «плюс 3» в 17 матчах.
В матче против «Баффало» также сыграет Арсений Грицюк, который пропустил 4 матча из-за травмы верхней части тела.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
