Джек Хьюз сыграет против «Баффало». Форвард «Нью-Джерси» порезал палец во время командного ужина, перенес операцию и пропустил 17 матчей

Джек Хьюз сыграет за «Нью-Джерси» впервые с ноября.

Нападающий «Нью-Джерси » Джек Хьюз примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало », который состоится в ночь на понедельник. Начало – в 3:00 по московскому времени.

24-летний форвард пропустил 17 матчей, он не играл с 16 ноября. Напомним. ранее стало известно, что Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Также сообщалось, что он перенес операцию на пальце.

В текущем сезоне Джек набрал 20 (10+10) очков при полезности «плюс 3» в 17 матчах.

В матче против «Баффало » также сыграет Арсений Грицюк , который пропустил 4 матча из-за травмы верхней части тела.