«Авангард» выменял Николишина у «Амура» на Спиценко и Фесенко

Теги Авангард Амур переходы КХЛ Иван Николишин Кирилл Спиценко Хоккей

«Авангард» подтвердил переход Ивана Николишина из «Амура».

Омский клуб обменял в хабаровскую команду защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда Ивана Николишина. «Амур» также получит денежную компенсацию.

Контракт Николишина с «Авангардом» рассчитан на три года.

27-летний нападающий в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром «Амура».

Ранее сообщалось, что в межсезонье хабаровский клуб отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством. Стороны так и не смогли договориться о новом контракте. 

23-летний Спиценко в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «Зауралье». В 48 матчах регулярки он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 11 играх.

18-летний Фесенко играл за «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев». В Olimpbet МХЛ он набрал 14 (7+7) очков в 38 матчах, в ВХЛ – 2 (0+2) балла в 2 играх.

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7 комментариев

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Иван Голинько
шастины ещё играли
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Габорик
Снова за Авангард сначала поиграл отец, а потом сын :)

Навскидку ещё были Сергей и Семён Жеребцовы, кто бы конкретно засветился в главной команде в официальных матчах (не только в предсезонке).
+2
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kizzi1988
Ответ kizzi1988
Жеребцовы, Семён и Сергей
Бердниковы Сергей и Роман
+2
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Иван Голинько
Ответ Габорик
Снова за Авангард сначала поиграл отец, а потом сын :) Навскидку ещё были Сергей и Семён Жеребцовы, кто бы конкретно засветился в главной команде в официальных матчах (не только в предсезонке).
у Курьянова, сын в ястребах играет
+1
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Angryslon
Отличная новость! Надеюсь, покажет себя в Авангарде лучше, чем в Амуре!
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kizzi1988
Ответ Иван Голинько
шастины ещё играли
Жеребцовы, Семён и Сергей
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дима кикахин
Ответ kizzi1988
Жеребцовы, Семён и Сергей
Сергей Бердников и Роман Бердников
0
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