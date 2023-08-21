«Авангард» выменял Николишина у «Амура» на Спиценко и Фесенко

«Авангард» подтвердил переход Ивана Николишина из «Амура».

Омский клуб обменял в хабаровскую команду защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда . «Амур» также получит денежную компенсацию.

Контракт Николишина с « » рассчитан на три года.

27-летний нападающий в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром «Амура».

Ранее сообщалось, что в межсезонье хабаровский клуб отказался оплачивать операцию, что привело к конфликту игрока с руководством. Стороны так и не смогли договориться о новом контракте.

23-летний Спиценко в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «Зауралье». В 48 матчах регулярки он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 11 играх.

18-летний Фесенко играл за «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев». В Olimpbet МХЛ он набрал 14 (7+7) очков в 38 матчах, в ВХЛ – 2 (0+2) балла в 2 играх.