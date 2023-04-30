«Трактор» объявил об уходе Пулккинена, Бывальцева, Проскурякова и еще 4 игроков

Теги Трактор переходы Илья Проскуряков КХЛ Кирилл Капустин Теему Пулккинен Роман Манухов Александр Брынцев Алексей Бывальцев Игорь Исаев Хоккей

«Трактор» объявил об уходе Теему Пулккинена, Алексея Бывальцева и еще 5 игроков.

«Алексей Бывальцев, Теему Пулккинен, Кирилл Капустин, Игорь Исаев, Роман Манухов, Александр Брынцев и Илья Проскуряков покидают «Трактор».

Благодарим каждого хоккеиста за хорошую работу и вклад в командные результаты. Успехов в дальнейшей карьере», – говорится в телеграм-канале челябинцев. 

В минувшем сезоне «Трактор» не вышел в плей-офф, заняв 9-е место в Восточной конференции. 

29-летний Бывальцев стал вторым бомбардиром команды, набрав 39 (15+24) очков в 68 играх. 

31-летний Пулккинен был единственным представителем Финляндии в лиге. У него 27 (15+12) баллов в 63 играх. 

36-летний Проскуряков сыграл за клуб после 10-летнего перерыва, всего проведя 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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2 комментария

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mars
Ждём Валеру с Виталей!
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Сергей Дегтярев
Из этой банды жаль тока Бывальцева... 😭😭😭🤷‍♂️
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