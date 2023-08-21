«Амур» получит 27,5 млн рублей за Николишина от «Авангарда» («Матч ТВ»)

Теги Авангард Амур КХЛ Иван Николишин Матч ТВ Кирилл Спиценко Хоккей

Стало известно, сколько «Авангард» выплатит «Амуру» за Николишина.

Омский клуб обменял в хабаровскую команду защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда Ивана Николишина. «Амур» также получит денежную компенсацию.

По информации «Матч ТВ», «тигры» получат 27,5 млн рублей.

27-летний нападающий в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром «Амура».

Ранее сообщалось, что в межсезонье хабаровский клуб отказался оплачивать Николишину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством. Стороны так и не смогли договориться о новом контракте. 

23-летний Спиценко в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «Зауралье». В 48 матчах регулярки он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 11 играх.

18-летний Фесенко играл за «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев». В Olimpbet МХЛ он набрал 14 (7+7) очков в 38 матчах, в ВХЛ – 2 (0+2) балла в 2 играх.

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4 комментария

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4k7shv9zrw
Вы хоть читаете что пишите в заголовке?
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Сергей Орлов
От Металлурга?)
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зильбер
Курьян красава, игрока взял и денег не потратил
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