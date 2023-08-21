«Николишин – универсальный форвард. Он очень хочет проявить себя в «Авангарде». Курьянов об Иване

Теги Авангард Амур Антон Курьянов КХЛ Иван Николишин Кирилл Спиценко Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высоко охарактеризовал Ивана Николишина.

Омский клуб обменял в хабаровскую команду защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда Ивана Николишина. «Амур» также получит денежную компенсацию.

«Продолжаем укреплять центральную ось команды. Николишин заметно прогрессировал за последние три сезона и в прошедшем году стал настоящим лидером «Амура». Об этом говорит не только статистика, его эмоциональный настрой и желание вести за собой партнеров мы видели в каждом матче.

Иван – универсальный форвард, приносит пользу как в нападении, так и в защите, а главное – он очень хочет проявить себя в нашей команде», – сказал генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов.

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1 комментарий

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Zolotoi24
Правильно делает Антон, что подписывает игроков на пару тройку лет! Есть возможность и перспектива сколотить боеспособный коллектив: парни сыграются, притрутся. Результат, надеюсь, придёт
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