«Николишин – универсальный форвард. Он очень хочет проявить себя в «Авангарде». Курьянов об Иване

Генменеджер «Авангарда» высоко охарактеризовал Ивана Николишина.

Омский клуб обменял в хабаровскую команду защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на форварда . « » также получит денежную компенсацию.

«Продолжаем укреплять центральную ось команды. Николишин заметно прогрессировал за последние три сезона и в прошедшем году стал настоящим лидером «Амура». Об этом говорит не только статистика, его эмоциональный настрой и желание вести за собой партнеров мы видели в каждом матче.

Иван – универсальный форвард, приносит пользу как в нападении, так и в защите, а главное – он очень хочет проявить себя в нашей команде», – сказал генеральный менеджер «ястребов» .