Гамзин о 0:1 с «Динамо»: «Соперник мало бросал, когда бросков мало, играть сложнее. Делал разные вратарские движения, к овертайму был в тонусе»
Дмитрий Гамзин высказался о поражении ЦСКА от «Динамо» в серии буллитов.
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин высказался о поражении от «Динамо» (0:1 Б) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
«Когда мало бросков по воротам, играть сложнее. Но здесь соперник и мало бросал, и мало в нашей зоне находился. А бывает такое, что тебя нагружают физически, находясь в твоей зоне, при этом не бросают, и это тоже тяжело.
Когда ты в не в игре, непросто в нее входить, надо держать концентрацию и быть в фокусе. По ходу игры делал разные вратарские движения, поэтому к овертайму был в тонусе, да и сил было много. С буллитами справиться было нелегко. Но можно было и третий отбить, немного не повезло», – сказал Гамзин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
