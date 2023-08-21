«Учитывая ситуацию с Николишиным, мы нашли оптимальный выход. Деньги используем для подписания игрока в одно из ударных звеньев». Генменеджер «Амура» об обмене с «Авангардом»

В «Амуре» рассказали, на что пойдут полученные за Николишина деньги.

Генеральный менеджер хабаровского клуба Вадим Покотило пояснил, почему было принято решение обменять нападающего в « ».

В понедельник стало известно, что «Амур» отдал форварда в обмен на защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко. Хабаровский клуб также получит денежную компенсацию. Согласно информации « », речь идет о 27,5 млн рублей.

«Мы поставили точку в истории с Иваном Николишиным и нашли решение, соответствующее интересам клуба. В результате обмена «Амур» получил талантливых и перспективных игроков, а также солидную денежную компенсацию.

Кирилл Спиценко добавит нашему составу глубины и получит возможность выйти на новый уровень своего развития. Даниил Фесенко подает большие надежды и имеет все предпосылки для того, чтобы в будущем стать игроком основного состава «Амура». Он будет заявлен за молодежную команду, но уже в нынешнем сезоне вполне может использоваться как «лимитчик» в КХЛ.

Что же касается денежной компенсации, то мы планируем использовать ее для подписания игрока в одно из ударных звеньев.

Учитывая то, как складывалась ситуация с Иваном Николишиным, мы нашли оптимальный выход из этой ситуации. Благодарим Ивана за работу в прошлом сезоне и двигаемся дальше», - дал комментарии.

27-летний нападающий в сезоне-2022/23 набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром «Амура».

Ранее сообщалось, что в межсезонье хабаровский клуб отказался оплачивать операцию, что привело к конфликту игрока с руководством. Стороны так и не смогли договориться о новом контракте.

23-летний Спиценко в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за «Зауралье». В 48 матчах регулярки он набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 11 играх.

18-летний Фесенко играл за «Омских Ястребов» и «Омских Крыльев». В Olimpbet он набрал 14 (7+7) очков в 38 матчах, в ВХЛ – 2 (0+2) балла в 2 играх.