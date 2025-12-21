Кравец про 1:5 от «Сочи»: «Барыс» уничтожил все, что заработал в плане очков и симпатии зрителей после двух хороших игр»

Михаил Кравец прокомментировал поражение «Барыса» от «Сочи».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец высказался о поражении от «Сочи » (1:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Ранее казахстанский клуб в гостях обыграл московское «Динамо» (4:2) и «Автомобилист» (4:1).

«После хороших двух игр все, что мы заработали в плане очков и симпатии зрителей, сегодня просто уничтожили одной этой игрой. Опять вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, решили сами себя опустить. Основные факторы победы – вратарь, игра в обороне, большинство, самоотверженность. Сегодня этого не было ничего с первых минут.

Хотя нельзя не сказать, что мы не настраивались выиграть. Но соперник был более настроен, хотел больше. Быстрые голы настроения не поднимают, нельзя ошибаться, нельзя подставлять вратаря и самих себя. Вроде пытались, что‑то бросали, их вратарь выручил.

Но поэтому‑то шайба и не идет, значит, в своей голове мы допустили идею, что будем обыгрывать всех подряд без потерь сил и здоровья. Такого не бывает. По такой игре результат закономерен. Дело не в силах, дело в голове», – сказал Кравец.