  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравец про 1:5 от «Сочи»: «Барыс» уничтожил все, что заработал в плане очков и симпатии зрителей после двух хороших игр»
0

Кравец про 1:5 от «Сочи»: «Барыс» уничтожил все, что заработал в плане очков и симпатии зрителей после двух хороших игр»

Михаил Кравец прокомментировал поражение «Барыса» от «Сочи».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Сочи» (1:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Ранее казахстанский клуб в гостях обыграл московское «Динамо» (4:2) и «Автомобилист» (4:1). 

«После хороших двух игр все, что мы заработали в плане очков и симпатии зрителей, сегодня просто уничтожили одной этой игрой. Опять вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, решили сами себя опустить. Основные факторы победы – вратарь, игра в обороне, большинство, самоотверженность. Сегодня этого не было ничего с первых минут.

Хотя нельзя не сказать, что мы не настраивались выиграть. Но соперник был более настроен, хотел больше. Быстрые голы настроения не поднимают, нельзя ошибаться, нельзя подставлять вратаря и самих себя. Вроде пытались, что‑то бросали, их вратарь выручил.

Но поэтому‑то шайба и не идет, значит, в своей голове мы допустили идею, что будем обыгрывать всех подряд без потерь сил и здоровья. Такого не бывает. По такой игре результат закономерен. Дело не в силах, дело в голове», – сказал Кравец.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoSports – Казахстан
logoБарыс
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoСочи
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Динамо» Минск разгромило «Ладу», ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Барыс» проиграл «Сочи», «Сибирь» победила «Амур»
сегодня, 16:45
Вратарь «Барыса» Шутов пропустил 3 шайбы к 11-й минуте и был заменен на Бояркина в матче против «Сочи»
сегодня, 12:42
Кравец о 4:2 с «Динамо»: «Обыграли очень сильную команду. Сработали все важные компоненты: вратарь, оборона, большинство и хорошая игра в меньшинстве»
18 декабря, 21:37
Главные новости
Джек Хьюз сыграет против «Баффало». Форвард «Нью-Джерси» порезал палец во время командного ужина, перенес операцию и пропустил 17 матчей
10 минут назад
Депутат Свищев о рекомендациях МОК: «Мне кажется, нас не допустят. Западные европейцы настроены негативно и агрессивно»
30 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Детройтом», «Миннесота» примет «Колорадо», «Рейнджерс» против «Нэшвилла», «Питтсбург» встретится с «Монреалем»
38 минут назадLive
Вячеслав Козлов про обмен Джиошвили: «Он в «Динамо» играл 4 года, чуть‑чуть закислился. Желаю ему удачи в «Тракторе». Дер‑Аргучинцев добавит нам креатива»
52 минуты назад
Квартальнов о 7:2 с «Ладой»: «Динамо» Минск солидно играло. У нас есть мем, что их вратарь обыгрывал в прошлом году. Сегодня ребята поломали эту традицию»
сегодня, 18:53
Никитин о Калинине в ЦСКА: «Знали, кого берем, не испытывали больших иллюзий. Что мы ожидали, то и получили, нам нужен игрок для ротации»
сегодня, 17:56
«Динамо» не расстанется с Комтуа и Адамчуком, сообщил Козлов: «Непонятно, откуда эта информация. Кирилл входит в пятерку лучших защитников. По Максиму есть рабочие моменты»
сегодня, 17:41
Вячеслав Козлов о победе над ЦСКА: «Лучше выиграть 1:0 с 13 бросками, чем проиграть с 30. Игра вторым номером – следствие большого числа удалений»
сегодня, 17:12
Ротенберг подарил Бузовой джерси «Красной Машины», они обнялись и прокатились на коньках. Поп-исполнительница посетила детский хоккейный праздник в Подмосковье
сегодня, 17:00Фото
КХЛ. «Динамо» Минск разгромило «Ладу», ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Барыс» проиграл «Сочи», «Сибирь» победила «Амур»
сегодня, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 2:7 от «Динамо» Минск: «Безвольная и бесхарактерная игра. Я не угадал с составом. Беру ответственность на себя»
41 минуту назад
Комментатор матчей СКА Шестаков: «Перестройка затянулась. Вспоминаю Знарка в «Динамо», у него было 9 поражений подряд, его не уволили. В итоге клуб выиграл Кубок»
сегодня, 19:07
Стэмкос набрал 1209-е очко в карьере и разделил с Николлсом 50-е место в истории НХЛ
сегодня, 18:39
Заварухин о 3:2 с «Адмиралом»: «Сегодня 35‑летие МЧС, профессия смелых. «Автомобилист» тоже мужественно блокировал шайбы, Аликин здорово отработал»
сегодня, 18:23
Форвард «Динамо» Ильенко о победе над ЦСКА: «Если бы не Подъяпольский, мы бы и в овертайм не вышли. Некрасивая игра с нашей стороны, вторым номером»
сегодня, 18:10
Джей Ти Миллер пропустит матч с «Нэшвиллом» из-за травмы плеча и пройдет обследование. Форвард с 10 шайбами – третий снайпер клуба в сезоне
сегодня, 17:32
Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много – как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в «Монреале» есть молодой Демидов»
сегодня, 16:25
Николя Руа провел 400-й матч в НХЛ. У форварда «Торонто» 177 очков в лиге
сегодня, 14:51
«Нефтехимик» подписал контракт с Крощинским до конца сезона
сегодня, 14:43
Панарин о 5:4 с «Филадельфией»: «Нам определенно нужна была эта победа, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом сезоне»
сегодня, 14:36