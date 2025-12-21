  • Спортс
  • Овечкин проводит 1527-й матч в регулярках НХЛ, он единолично занимает 20-е место в истории. На 19-м – Бернс из «Колорадо» (1531 игра)
Овечкин проводит 1527-й матч в регулярках НХЛ, он единолично занимает 20-е место в истории. На 19-м – Бернс из «Колорадо» (1531 игра)

Александр Овечкин проводит 1527-й матч за карьеру в регулярных сезонах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1527-й матч за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. «Кэпиталс» противостоят «Детройту» (1:2, третий период) на выезде. 

По этому показателю 40-летний россиянин единолично занимает 20-е место в истории лиги, он обошел Райана Сутера. Среди действующих игроков больше матчей только у защитника «Колорадо» Брента Бернса, в активе у которого 1531 матч. 

В топ-20 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612), Никлас Лидстрем (1564), Джером Игинла (1554), Алекс Дельвеккио (1550), Джонни Бьюсик (1540), Шейн Доун (1540), Брент Бернс («Колорадо», 1531). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
