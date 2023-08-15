Соломатин о батальоне «Эспаньола»: «ХК ЦСКА помог в приобретении очистных систем. Мы в постоянном контакте, готовится акция, которая станет знаковым событием для российского спорта»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Соломатин КХЛ Кубок Гагарина Политика Игорь Есмантович Матч ТВ Хоккей

Андрей Соломатин рассказал, как хоккейный ЦСКА помог батальону «Эспаньола».

В августе бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон «Эспаньола» и отправился в Бахмут.

«Эспаньола» – добровольческое подразделение, в которое входят фанаты различных клубов. Оно было сформировано на Донбассе осенью 2022 года.

– ЦСКА передал вам микроавтобус, верно?

– Да, хоккейный клуб. И за это им спасибо. Также клуб помог нам в приобретении очистных систем, теперь у нас будет своя вода, и ребятам не придется ее экономить.

Важно, что на этом наши взаимоотношения не заканчиваются, со стороны ЦСКА нет такого, что мы вам помогли, а дальше идите куда подальше. Мы в постоянном контакте с клубом, и сейчас готовится акция, которая станет знаковым событием для российского спорта.

– Получается, что клуб не боится санкций, у руководства, как принято сегодня говорить, стальные яйца?

– Верно. У меня еще до вступления в отряд была мысль привезти бойцам Кубок Гагарина. Президент ЦСКА Игорь Вячеславович Есмантович согласился, выразил желание поехать самостоятельно, но не сложилось по ряду причин, потому что кто-то мог узнать о подобном визите, и решили минимизировать риски.

– Ты говоришь конкретно о трофее за победу в плей-офф КХЛ?

– Не только, поехать могли и хоккеисты. Но ничего страшного. Главное, что ребята не на словах, а на деле подтверждают, что находятся с нами. И такая поддержка очень важна для бойцов, – заявил Соломатин.

ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа»

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16 комментариев

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Hitgoe Himgob
Вот до чего прогресс дошел, прям в окопе интервью теперь давать можно
+20
-3
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Антон Фалафель
А потом кто-то будет ныть, что спорт вне войны.
+16
-3
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Родион Горбачев
Он там воюет или сидит интервью раздает?)
+5
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Kit244098
Он что, у Анисимова безвылазно сидит? А воюет когда? В паузах между съёмками?
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kilo_gilo
вот сейчас этот дурачок всю контору спалит) потому что такими вещами публичные люди в приличном обществе не хвастают
+5
-4
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s_h_a_m_a_n
Кохоносы-это хорошо.
Но иногда и голову включать надо.
+3
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Адильхан Абдусаламов
От таких заявлений страшно становится
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Andrewxyz
А почему Эспаньола, а не Тамбовщина или Брянщина. Впрочем вопрос риторический.
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Взвешенный вомбат Китая
А это точно новости про спорт, друзья?
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OldRedWhite
Ответ s_h_a_m_a_n
Кохоносы-это хорошо. Но иногда и голову включать надо.
А если они с голову величиной ?
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Uriy walmart
Ответ OldRedWhite
А если они с голову величиной ?
Тогда ему трудно было бы играть в футбол
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Uriy walmart
Ответ Kit244098
Он что, у Анисимова безвылазно сидит? А воюет когда? В паузах между съёмками?
У каждого свой участок фронта
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