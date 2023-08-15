Соломатин о батальоне «Эспаньола»: «ХК ЦСКА помог в приобретении очистных систем. Мы в постоянном контакте, готовится акция, которая станет знаковым событием для российского спорта»

Андрей Соломатин рассказал, как хоккейный ЦСКА помог батальону «Эспаньола».

В августе бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон «Эспаньола» и отправился в Бахмут.

«Эспаньола» – добровольческое подразделение, в которое входят фанаты различных клубов. Оно было сформировано на Донбассе осенью 2022 года.

– ЦСКА передал вам микроавтобус, верно?

– Да, хоккейный клуб. И за это им спасибо. Также клуб помог нам в приобретении очистных систем, теперь у нас будет своя вода, и ребятам не придется ее экономить.

Важно, что на этом наши взаимоотношения не заканчиваются, со стороны ЦСКА нет такого, что мы вам помогли, а дальше идите куда подальше. Мы в постоянном контакте с клубом, и сейчас готовится акция, которая станет знаковым событием для российского спорта.

– Получается, что клуб не боится санкций, у руководства, как принято сегодня говорить, стальные яйца?

– Верно. У меня еще до вступления в отряд была мысль привезти бойцам . Президент ЦСКА Игорь Вячеславович Есмантович согласился, выразил желание поехать самостоятельно, но не сложилось по ряду причин, потому что кто-то мог узнать о подобном визите, и решили минимизировать риски.

– Ты говоришь конкретно о трофее за победу в плей-офф ?

– Не только, поехать могли и хоккеисты. Но ничего страшного. Главное, что ребята не на словах, а на деле подтверждают, что находятся с нами. И такая поддержка очень важна для бойцов, – заявил Соломатин.

ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа»

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