Терещенко о Федотове: «ЦСКА разберется с этой проблемой, там тоже не глупые люди работают. России нужен банальный договор с НХЛ, как у других стран»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Алексей Терещенко НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко поделился соображениями о ситуации Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяцаЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Это было ясно с самого начала, что ИИХФ так отреагирует. Думаю, ЦСКА знает, что делать, клуб разберется с этой проблемой. Там тоже работают не глупые люди, все прекрасно понимают, подадут апелляцию.

России нужен банальный договор с НХЛ, как у других стран, чтобы получать денежную компенсацию за игрока, перешедшего в НХЛ. Некоторые страны получают за одного хоккеиста 250 тысяч долларов. Это нормальные деньги по сегодняшним меркам, а мы вообще ничего не получаем. Жалко, конечно, Ивана, что получил дисквалификацию. Год пропустил, теперь еще четыре месяца», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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10 комментариев

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Viks
там тоже не глупые люди работают. России нужен банальный договор с НХЛ, как у других стран» --- А что "неглупые" раньше не додумались?
+6
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Viks
Ответ ivan555navi
В двух сторонних договорах, нужно желание двух сторон. Вот ты до этого не смог додуматься, хотя это элементарно.
Ты, который не может додуматься, в курсе, что инициатива всегда исходит из одной стороны?
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Under
а НХЛ должна получать компенсацию за своих игроков?
или это только в одну сторону должно работать?
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vdksjs
Так в чем была проблема просто оформить аренду без всего этого цирка? Как в случае с Коваленко, например, где Колорадо подписал с ним контракт и отправил на год в НН
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Кавабунга Шреддоголовый
В цска не просто глупые люди работают, там идиоты работают и беспредельщики вроде есмантовича.
Почему же не глупые люди раньше не додумались о том, чтобы за переход игрока в НХЛ получать 250 тысяч долларов? А ведь такое им предлагали ещё много-много лет назад, если не ошибаюсь
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Ярик01
Вообще-то НХЛ давно предлагала подобный договор, как со Швецией и Финляндией, ФХР отказались ибо великие, а не мелкоскандинавы
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ilya1809
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
В цска не просто глупые люди работают, там идиоты работают и беспредельщики вроде есмантовича. Почему же не глупые люди раньше не додумались о том, чтобы за переход игрока в НХЛ получать 250 тысяч долларов? А ведь такое им предлагали ещё много-много лет назад, если не ошибаюсь
Потому что они по договору могут забрать игрока с контрактом.В этом проблема.Они платят тебе типо за игрока и покупают его, а есть контракт или нет их уже не волнует.
В конце нулевых деньги не нужны были тут, нужны были имена, из за этого и пришли с концепцией что не берете у нас игроков с контрактами, и сами предложили такой меморандум.
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