Терещенко о Федотове: «ЦСКА разберется с этой проблемой, там тоже не глупые люди работают. России нужен банальный договор с НХЛ, как у других стран»

Алексей Терещенко поделился соображениями о ситуации Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

«Это было ясно с самого начала, что ИИХФ так отреагирует. Думаю, ЦСКА знает, что делать, клуб разберется с этой проблемой. Там тоже работают не глупые люди, все прекрасно понимают, подадут апелляцию.

России нужен банальный договор с , как у других стран, чтобы получать денежную компенсацию за игрока, перешедшего в НХЛ. Некоторые страны получают за одного хоккеиста 250 тысяч долларов. Это нормальные деньги по сегодняшним меркам, а мы вообще ничего не получаем. Жалко, конечно, Ивана, что получил дисквалификацию. Год пропустил, теперь еще четыре месяца», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал