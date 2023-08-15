Терещенко о Федотове: «ЦСКА разберется с этой проблемой, там тоже не глупые люди работают. России нужен банальный договор с НХЛ, как у других стран»
Алексей Терещенко поделился соображениями о ситуации Ивана Федотова.
Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
«Это было ясно с самого начала, что ИИХФ так отреагирует. Думаю, ЦСКА знает, что делать, клуб разберется с этой проблемой. Там тоже работают не глупые люди, все прекрасно понимают, подадут апелляцию.
России нужен банальный договор с НХЛ, как у других стран, чтобы получать денежную компенсацию за игрока, перешедшего в НХЛ. Некоторые страны получают за одного хоккеиста 250 тысяч долларов. Это нормальные деньги по сегодняшним меркам, а мы вообще ничего не получаем. Жалко, конечно, Ивана, что получил дисквалификацию. Год пропустил, теперь еще четыре месяца», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко.
История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал
или это только в одну сторону должно работать?
Почему же не глупые люди раньше не додумались о том, чтобы за переход игрока в НХЛ получать 250 тысяч долларов? А ведь такое им предлагали ещё много-много лет назад, если не ошибаюсь
В конце нулевых деньги не нужны были тут, нужны были имена, из за этого и пришли с концепцией что не берете у нас игроков с контрактами, и сами предложили такой меморандум.