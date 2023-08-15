Быков о деле Федотова: «Ситуация может превратиться в снежный ком, каждый будет искать возможности унизить другого. Надо думать о спортсмене, а функционеры играются карьерой хоккеиста»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков высказался о решении ИИХФ отстранить Ивана Федотова на 4 месяца.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяцаЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Любая организация должна защищать интересы спортсменов. Есть определенные правила и законы, по которым должен существовать спорт, в том числе и хоккей. Вся дискуссия по делу Федотова перешла в юридическую сферу.

Нужно думать об игроке, а не о том, кто кого юридически обыграет. Вся эта ситуация может превратиться в снежный ком. Каждый будет искать возможности, чтобы унизить другого. А функционеры играются карьерой профессионального хоккеиста. Какая бы не была ситуация, нужно думать о спортсмене», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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22 комментария

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Oleg Olegov
Даже не знаю как еще КХЛ может унизить НХЛ.
Китайский рынок уже захвачен, в очном матче СКА уничтожил Каролину, Федотов бросает Лётчиков ради любимого ЦСКА, по сути НХЛ еле еле держится из последних сил.
+13
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+13
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al
много ли функционеры думают о спортсменах или тренерах, о болельщиках, наконец.
у них это не принято.
+4
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PEREGRINATOR
Ответ ivan555navi
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Он свой ответ дал, подписав контракт с Флайерс, являющимся клубом НХЛ. Или «нерусофобы» не считают нужным исполнять принятые обязательства? Между прочим, принятые по собственной воле.
+3
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PEREGRINATOR
Ответ ivan555navi
«нерусофобы» исполняют контракты. Но действующие контракты, а не прошедшие.
Контракт Федотова является действующим. Согласно правилам лиги его контракт был приостановлен на время службы. Как следствие, его действие перенесено на следующий сезон.
+3
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TOR-NN
Ответ Oleg Olegov
Даже не знаю как еще КХЛ может унизить НХЛ. Китайский рынок уже захвачен, в очном матче СКА уничтожил Каролину, Федотов бросает Лётчиков ради любимого ЦСКА, по сути НХЛ еле еле держится из последних сил.
Зачетно!)😂👍🏼👏🏼👏🏼
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Алар
Для информации - это сказал Быков из Швейцарии...
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music35930
Беги Ваня, БЕГИ! ☝️
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Bot Vinnik
Сплошная демагогия. Простыми словами Быков предлагает задвинуть законы ради "хороших" парней. Что с того, что клуб условно кинули. Не сотвори зла, смирись, человеку играть надо
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Viks
каждый будет искать возможности унизить другого." --- А договориться не?
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marcusdi
Ответ ivan555navi
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Ответ он дал, когда ему на срочке дали выбор - либо подписываешь контракт с ЦСКА, либо с ВС РФ?
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PEREGRINATOR
Ответ ivan555navi
Ты молодец, изложил свою личную точку зрения. Потому ссылку на "правила лиги" ты дать не можешь. Контракт ты не видел. Как следствие, этот комментарий не имеет никакой ценности.
Вам угодно увидеть выдержку из документа НХЛ, определяющего порядок приостановления действия контракта в случае, когда игрок не мог его исполнить?
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ivan555navi
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Ответ PEREGRINATOR
Вам угодно увидеть выдержку из документа НХЛ, определяющего порядок приостановления действия контракта в случае, когда игрок не мог его исполнить?
Мне угодно. Но, в конец концов, это нужно увидеть не мне, а ФХР, КХЛ, ЦСКА.
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PEREGRINATOR
Ответ ivan555navi
Мне угодно. Но, в конец концов, это нужно увидеть не мне, а ФХР, КХЛ, ЦСКА.
Хорошо, дайте немного времени.
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ivan555navi
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Ответ PEREGRINATOR
Хорошо, дайте немного времени.
А каком времени можно говорить, когда тут уже начали санкции вводить.
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PEREGRINATOR
Ответ ivan555navi
А каком времени можно говорить, когда тут уже начали санкции вводить.
Время мне, чтоб найти и прислать Вам выдержку из документа, так как Вы склонны не доверять цитатам в СМИ.
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ivan555navi
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Ответ PEREGRINATOR
Время мне, чтоб найти и прислать Вам выдержку из документа, так как Вы склонны не доверять цитатам в СМИ.
А, ну хорошо. Тут можно подождать.
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