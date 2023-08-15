Быков о деле Федотова: «Ситуация может превратиться в снежный ком, каждый будет искать возможности унизить другого. Надо думать о спортсмене, а функционеры играются карьерой хоккеиста»

Вячеслав Быков высказался о решении ИИХФ отстранить Ивана Федотова на 4 месяца.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

«Любая организация должна защищать интересы спортсменов. Есть определенные правила и законы, по которым должен существовать спорт, в том числе и хоккей. Вся дискуссия по делу Федотова перешла в юридическую сферу.

Нужно думать об игроке, а не о том, кто кого юридически обыграет. Вся эта ситуация может превратиться в снежный ком. Каждый будет искать возможности, чтобы унизить другого. А функционеры играются карьерой профессионального хоккеиста. Какая бы не была ситуация, нужно думать о спортсмене», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал