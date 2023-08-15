Коньков о бане Федотова: «ЦСКА может напрямую договориться с «Филадельфией» или пойти в арбитраж. Если Иван продолжит играть, могут быть более масштабные последствия»

Сергей Коньков высказался о дисквалификации Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

«Ситуация предполагала такой вариант развития событий. ЦСКА сейчас может либо напрямую договориться с «Филадельфией», чтобы она разрешила ему выступать за ЦСКА, либо же пойти в арбитраж, что займет определенное количество времени. Третий вариант следующий: Федотов продолжает играть за ЦСКА, несмотря ни на что.



Но это является нарушением закона и может привести к более масштабным последствиям. ИИХФ все достаточно понятно объяснила. Надо смотреть, что можно сделать. Посмотрим, как отреагируют руководители и ЦСКА, какие варианты решения ситуации они будут использовать», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал