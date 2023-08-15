Коньков о бане Федотова: «ЦСКА может напрямую договориться с «Филадельфией» или пойти в арбитраж. Если Иван продолжит играть, могут быть более масштабные последствия»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Сергей Коньков НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Сергей Коньков высказался о дисквалификации Ивана Федотова.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяцаЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Ситуация предполагала такой вариант развития событий. ЦСКА сейчас может либо напрямую договориться с «Филадельфией», чтобы она разрешила ему выступать за ЦСКА, либо же пойти в арбитраж, что займет определенное количество времени. Третий вариант следующий: Федотов продолжает играть за ЦСКА, несмотря ни на что.
 
Но это является нарушением закона и может привести к более масштабным последствиям. ИИХФ все достаточно понятно объяснила. Надо смотреть, что можно сделать. Посмотрим, как отреагируют руководители КХЛ и ЦСКА, какие варианты решения ситуации они будут использовать», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

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4 комментария

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Machine Head
Выход один - Федотову договариваться с Филадельфией .
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progexpnn1
Поскольку Федотов сам ничего решать не захотел или не смог, то он будет делать то, что ему скажут в ЦСКА. А в ЦСКА скажут играй... КХЛ вообще никак реагировать не будет.
По сути, все будут ждать какие ещё санкции наложит ИИХФ.
Насколько далеко сможет зайти Тардиф...
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хОКкейный батя
Ответ Machine Head
Выход один - Федотову договариваться с Филадельфией .
самостоятельно 🤭
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