Новиков о бане Федотова: «Агенты должны были договориться с ЦСКА, когда Иван собрался в НХЛ. Его на год упрятали в армию. Пора спросить с юристов, парню судьбу ломают»

Юрий Новиков считает, что за дело Ивана Федотова должны отвечать его агенты.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение в международных инстанциях.

«Приключения рядового Федотова продолжаются. Это какой-то замкнутый круг. Давайте обратим внимание на его юридическое сопровождение.

Получается, что они просто не обеспечили ему никакой защиты, не предвидели всех обстоятельств. Когда Иван собрался в «Филадельфию», эти юристы и агенты нанесли ему моральный ущерб. Они же отвечают за подписание контрактов и прочие тонкости. Эти серьезные решения должны быть на сто процентов защищены.

Его агенты, когда Иван собирался в «Филадельфию», должны были договориться с ЦСКА. Но вместо этого его на год упрятали в армию. И сейчас эта история продолжается. Над парнем просто издеваются. Полная некомпетентность тех, кто отвечает за его юридическое сопровождение. Почему Иван все время попадает в какие-то истории? Считаю, что надо разобраться, кто рядом с ним – друг или не друг. Жаль человека.

Дело Вани – играть в хоккей и выражать свое желание, где играть. А дело агентов – подсчитывать и говорить, что можно делать, а что нельзя. Это просто издевательство над человеком. Пора спросить с его юристов. Парню просто судьбу ломают. Это ужас какой-то», – сказал заслуженный тренер России.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал