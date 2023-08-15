Новиков о бане Федотова: «Агенты должны были договориться с ЦСКА, когда Иван собрался в НХЛ. Его на год упрятали в армию. Пора спросить с юристов, парню судьбу ломают»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Юрий Новиков КХЛ Иван Федотов Хоккей

Юрий Новиков считает, что за дело Ивана Федотова должны отвечать его агенты.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.  

«Приключения рядового Федотова продолжаются. Это какой-то замкнутый круг. Давайте обратим внимание на его юридическое сопровождение.

Получается, что они просто не обеспечили ему никакой защиты, не предвидели всех обстоятельств. Когда Иван собрался в «Филадельфию», эти юристы и агенты нанесли ему моральный ущерб. Они же отвечают за подписание контрактов и прочие тонкости. Эти серьезные решения должны быть на сто процентов защищены.

Его агенты, когда Иван собирался в «Филадельфию», должны были договориться с ЦСКА. Но вместо этого его на год упрятали в армию. И сейчас эта история продолжается. Над парнем просто издеваются. Полная некомпетентность тех, кто отвечает за его юридическое сопровождение. Почему Иван все время попадает в какие-то истории? Считаю, что надо разобраться, кто рядом с ним – друг или не друг. Жаль человека.

Дело Вани – играть в хоккей и выражать свое желание, где играть. А дело агентов – подсчитывать и говорить, что можно делать, а что нельзя. Это просто издевательство над человеком. Пора спросить с его юристов. Парню просто судьбу ломают. Это ужас какой-то», – сказал заслуженный тренер России. 

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Можно и с агентов спросить, чего ж на них все не свалить, не жалко. Главное, даже не упоминать о тех кто собственно и упрятал Федотова в армию, зачем это сделали и зачем продолжают делать, а агентов можно и отдать на растерзание, это ведь не страшно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий