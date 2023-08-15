Губерниев о решении ИИХФ: «Если мы еще немного хотим играть по правилам, то если не подчиниться, будет хуже как ЦСКА, так и Федотову»

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

– Как к этому относиться? Есть два пути: либо ты принимаешь это, либо идешь наперекор судьбе и решению ИИХФ. Так что ЦСКА и Федотов либо подчинятся, либо продолжат гнуть свою линию.

– А вам как кажется?

– Во-первых, я не пресс-секретарь хоккейного ЦСКА. Во-вторых, если мы еще немного хотим играть по правилам, то если не подчиниться, будет хуже как ЦСКА, так и Федотову, – сказал комментатор.

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