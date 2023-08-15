Губерниев о решении ИИХФ: «Если мы еще немного хотим играть по правилам, то если не подчиниться, будет хуже как ЦСКА, так и Федотову»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Дмитрий Губерниев КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ИИХФ отстранить Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

– Как к этому относиться? Есть два пути: либо ты принимаешь это, либо идешь наперекор судьбе и решению ИИХФ. Так что ЦСКА и Федотов либо подчинятся, либо продолжат гнуть свою линию.

– А вам как кажется?

– Во-первых, я не пресс-секретарь хоккейного ЦСКА. Во-вторых, если мы еще немного хотим играть по правилам, то если не подчиниться, будет хуже как ЦСКА, так и Федотову, – сказал комментатор.

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