Спортивный юрист о бане Федотова: «ФХР не выходила из ИИХФ, решение обязательно к исполнению. Но оно может быть обжаловано вплоть до CAS»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ CAS Сергей Алексеев Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Спортивный юрист считает, что дело о контракте Ивана Федотова может дойти до CAS.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.  

– Можно ли считать решение по Федотову несправедливым? Ведь его контракт с «Филадельфией» был рассчитан на год?

– Федотовым был подписан однолетний контракт с «Филадельфией» в мае прошлого года на сезон‑2022/23. Однако в июле 2022 года было принято решение органа государственной власти Минобороны России о призыве Федотова на срочную военную службу на год.

По независящим от воли сторон причинам контракт невозможно было исполнить. Деньги по контракту не платились. Федотов не приступал к выполнению контракта, не играл. Контракт не исполнялся. Летом этого года сроки контракта с «Филадельфией» закончились, Федотовым был подписан контракт с ЦСКА.

«Филадельфия» считает, что контракт с Федотовым продолжает действовать и на следующий сезон-2023/24. Вопрос этот спорный, и поэтому он может быть рассмотрен уполномоченными спортивными юрисдикционными органами в соответствии с их компетенцией.

– Стоит ли в текущих условиях соблюдать решение ИИХФ?

– Поскольку ФХР не выходила из ИИХФ, решения федерации обязательны к исполнению. Однако указанное решение может быть еще обжаловано в юрисдикционных органах ИИХФ и вплоть до вынесения данного спора на рассмотрение и разрешение в Международный спортивный арбитраж – CAS, – сказал председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

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6 комментариев

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RBS
А смысл обращения в кас? Ведь ЦСКА реально неправ и все это знают, получается тратить деньги на апелляцию. Надо выполнять, и внутри наказать ЦСКА за нарушение регламента трансферного. Отстранить ЦСКА от соревнований года на 3, и отстранить лиц принявших противозаконные решения.
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lus
Вопрос в том, если ли в контракте с "Филадельфией" пункт об автоматической пролонгации контракта. Если нет, то контракт недействителен, так как истек его срок.
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PolarBear
А чего тут Кожевников не орёт ? Почему мы до сих пор не вышли из этой организации ?
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Шепот Шумов
Ответ lus
Вопрос в том, если ли в контракте с "Филадельфией" пункт об автоматической пролонгации контракта. Если нет, то контракт недействителен, так как истек его срок.
Нет, не так. Достаточно будет, если такие продления (при форс-мажорной невозможности исполнить контракт) предусмотрены Уставом НХЛ.
А любой конкретный контракт имеет преамбулу "стороны А и Б заключают этот контракт .... на основе Устава НХЛ... и т.д."
И, я уверен, юристы IIHF это проверили.
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