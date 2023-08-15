Спортивный юрист о бане Федотова: «ФХР не выходила из ИИХФ, решение обязательно к исполнению. Но оно может быть обжаловано вплоть до CAS»

Спортивный юрист считает, что дело о контракте Ивана Федотова может дойти до CAS.

Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение в международных инстанциях.

– Можно ли считать решение по Федотову несправедливым? Ведь его контракт с «Филадельфией» был рассчитан на год?

– Федотовым был подписан однолетний контракт с «Филадельфией» в мае прошлого года на сезон‑2022/23. Однако в июле 2022 года было принято решение органа государственной власти Минобороны России о призыве Федотова на срочную военную службу на год.

По независящим от воли сторон причинам контракт невозможно было исполнить. Деньги по контракту не платились. Федотов не приступал к выполнению контракта, не играл. Контракт не исполнялся. Летом этого года сроки контракта с «Филадельфией» закончились, Федотовым был подписан контракт с ЦСКА.

« » считает, что контракт с Федотовым продолжает действовать и на следующий сезон-2023/24. Вопрос этот спорный, и поэтому он может быть рассмотрен уполномоченными спортивными юрисдикционными органами в соответствии с их компетенцией.

– Стоит ли в текущих условиях соблюдать решение ИИХФ?

– Поскольку ФХР не выходила из ИИХФ, решения федерации обязательны к исполнению. Однако указанное решение может быть еще обжаловано в юрисдикционных органах ИИХФ и вплоть до вынесения данного спора на рассмотрение и разрешение в Международный спортивный арбитраж – , – сказал председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

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