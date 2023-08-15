Батрак о бане Федотова: «В целом все нормально. ИИХФ показала, что соблюдает правила, КХЛ – Меморандум об уважении контрактов с НХЛ. Больнее всего это ударит по Ивану»

Артем Батрак высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«На мой взгляд, решение по Ивану Федотову – половинчатое. Его дисквалифицировали не на год, а только до середины сезона. Думаю, за это время ЦСКА справится и без него.

Регулярный чемпионат можно играть с Александром Шарыченковым и Всеволодом Скотниковым, а к 1 января Федотов форму наберет. А то, что клубу запретили трансферы на год – там и так все нормально. В ЦСКА справятся и без переходов.

Поэтому я не считаю это решение роковым и для клуба, и для Федотова. В целом все нормально. ИИХФ показала, что соблюдает правила, КХЛ – что соблюдает Меморандум об уважении контрактов с НХЛ. Больнее всего это ударит по Федотову, потому что он не сможет играть теперь еще и четыре месяца», – сказал комментатор Артем Батрак.

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