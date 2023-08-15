Батрак о бане Федотова: «В целом все нормально. ИИХФ показала, что соблюдает правила, КХЛ – Меморандум об уважении контрактов с НХЛ. Больнее всего это ударит по Ивану»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Шарыченков Артем Батрак Иван Федотов Всеволод Скотников Хоккей

Артем Батрак высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях. 

«На мой взгляд, решение по Ивану Федотову – половинчатое. Его дисквалифицировали не на год, а только до середины сезона. Думаю, за это время ЦСКА справится и без него.

Регулярный чемпионат можно играть с Александром Шарыченковым и Всеволодом Скотниковым, а к 1 января Федотов форму наберет. А то, что клубу запретили трансферы на год – там и так все нормально. В ЦСКА справятся и без переходов.

Поэтому я не считаю это решение роковым и для клуба, и для Федотова. В целом все нормально. ИИХФ показала, что соблюдает правила, КХЛ – что соблюдает Меморандум об уважении контрактов с НХЛ. Больнее всего это ударит по Федотову, потому что он не сможет играть теперь еще и четыре месяца», – сказал комментатор Артем Батрак.

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8 комментариев

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Under
эм, так если в силе его контракт с Филадельфией на весь сезон, откуда он в ЦСКА 1 января появится?
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RBChannel
Ответ Under
эм, так если в силе его контракт с Филадельфией на весь сезон, откуда он в ЦСКА 1 января появится?
Филадельфии он не нужен. Там своих полно. Посидит за нищенскую ЗП на лавке в АХЛ. Потом домой. Отдадут в аренду или просто отпустят, называйте как хотите. А в целом, Батрак прав. ЦСКА на вход сейчас Никого не берет, своих под потолок уместить не получается. В любом случае ситуация нестандартная и интересная. Из того же ЦСКА сбежал Дуда с действующим контрактом в США. Будем следить:). Это точно не конец истории.
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Under
Ответ RBChannel
Филадельфии он не нужен. Там своих полно. Посидит за нищенскую ЗП на лавке в АХЛ. Потом домой. Отдадут в аренду или просто отпустят, называйте как хотите. А в целом, Батрак прав. ЦСКА на вход сейчас Никого не берет, своих под потолок уместить не получается. В любом случае ситуация нестандартная и интересная. Из того же ЦСКА сбежал Дуда с действующим контрактом в США. Будем следить:). Это точно не конец истории.
так когда потом?
в конце сезона или 1 января?
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RBChannel
Ответ Under
так когда потом? в конце сезона или 1 января?
Как срок дисквы выйдет, если вообще что-то будет. Просто зачем Филадельфии игрок, который не хочет. На НХЛ шансов нет совсем, а в АХЛ модет еще со скрипом, но и то вряд ли. Если бы хотел, то сразу поехал бы в штаты. Контракт же был автоматически пролонгирован после заморозки. А он не захотел. И почему-то не решил этот вопрос через агента с клубом. Между собой Федерации и клубы не контактируют совсем. :).
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Under
Ответ RBChannel
Как срок дисквы выйдет, если вообще что-то будет. Просто зачем Филадельфии игрок, который не хочет. На НХЛ шансов нет совсем, а в АХЛ модет еще со скрипом, но и то вряд ли. Если бы хотел, то сразу поехал бы в штаты. Контракт же был автоматически пролонгирован после заморозки. А он не захотел. И почему-то не решил этот вопрос через агента с клубом. Между собой Федерации и клубы не контактируют совсем. :).
зачем, я не знаю
только вот какая процедура перехода игрока с действующим контрактом?
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RBChannel
Ответ Under
зачем, я не знаю только вот какая процедура перехода игрока с действующим контрактом?
Нет никакой процедуры. Отпускаем, мы не против:). Как они это назовут, это уже не так важно. Дуда из ЦСКА просто сбежал. Хотя был еще год контракта. Сказал, что поехал учиться в США. Играть там не имеет права:). Вот и посмотрим насколько все последовательны и как это работает в обе стороны:)
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Under
Ответ RBChannel
Нет никакой процедуры. Отпускаем, мы не против:). Как они это назовут, это уже не так важно. Дуда из ЦСКА просто сбежал. Хотя был еще год контракта. Сказал, что поехал учиться в США. Играть там не имеет права:). Вот и посмотрим насколько все последовательны и как это работает в обе стороны:)
"отпускаем, мы не против" - я не понимаю, вы уполномочены от лица Филадельфии говорить или как вас понимать?
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