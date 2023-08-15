Кожевников о бане Федотова: «Шведы и финны ненавидят Россию за ее многочисленные победы, не упускают возможности ставить палки в колеса. Речь о политическом давлении»

Александр Кожевников считает беспределом 4-месячный бан Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях.

«Это беспредел чистой воды. Глава ИИХФ Люк Тардиф под давлением выписал дисквалификацию. Он в принципе постоянно принимает какие-то странные решения. Проституция.

Увы, француз – не самостоятельная фигура и консультируется с вышестоящим начальством. А шведы и финны ненавидят Россию за ее многочисленные победы и не упускают возможности ставить палки в колеса.

Речь идет о политическом давлении. Они постоянно будут творить такие подлости», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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