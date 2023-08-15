Кожевников о бане Федотова: «Шведы и финны ненавидят Россию за ее многочисленные победы, не упускают возможности ставить палки в колеса. Речь о политическом давлении»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Политика Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников считает беспределом 4-месячный бан Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб заявил, что оспорит решение ИИХФ в международных инстанциях. 

«Это беспредел чистой воды. Глава ИИХФ Люк Тардиф под давлением выписал дисквалификацию. Он в принципе постоянно принимает какие-то странные решения. Проституция.

Увы, француз – не самостоятельная фигура и консультируется с вышестоящим начальством. А шведы и финны ненавидят Россию за ее многочисленные победы и не упускают возможности ставить палки в колеса.

Речь идет о политическом давлении. Они постоянно будут творить такие подлости», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Кожевников.

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3 комментария

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Никита Гарин
Может перестанете жить прошлым? Каждый раз вспоминают 70-80-90ые годы, победы и прочее. Олимпиады прошлого века. А между тем, шведы и финны выступают в последние 5 турниров даже лучше наших. А про молодежный и юниорский уровень так тем более.
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Ярик01
Финны и шведы что забрали 4 из 6 последних ЧМ должны ненавидеть и ставить палки в колёса канадцам за их победы (оставшиеся два ЧМ), а не проходную сборную России?
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Антон
А вот ты любишь "Финляндию", ты выше этого. Человечище.
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