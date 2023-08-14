Лихачев о новых правилах КХЛ: «Добавляется мобильность игре, никто не стоит за воротами, не ждет там пересменку»

Теги Локомотив судьи КХЛ Кубок Гагарина правила Ярослав Лихачев Хоккей

Хоккеист «Локомотива» оценил новые правила в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Как относишься к новой схеме перекрестного плей-офф?

– Плей-офф будет интересным. Но в принципе без разницы с кем играть: тот же ЦСКА или кто-то с Востока. Это плей-офф, здесь просто не бывает. Я там не был, но я уверен.

– Что думаешь по поводу новых правил?

– Добавляется мобильность игре. Темп не сбавляется, никто не стоит за воротами, не ждет там пересменку.

– Будут ли судьи чаще удалять игроков?

– Да, думаю, меньшинство-большинство будут многое решать.

– Кто фаворит нового сезона?

– «Локомотив», – сказал нападающий Ярослав Лихачев.

КХЛ запрещает находиться за своими воротами больше 3 секунд. Этот шаг не решит старых проблем и создаст новые

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