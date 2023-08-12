Защитник «Ак Барса» Евсеев о КХЛ: «Правила ввели такие, чтобы было больше голов и обострения»

Никита Евсеев оценил введение новых правил в Фонбет чемпионате КХЛ.

Защитник « » высказался после победы над « » (4:3) в Кубке TANECO.

– В чем причина такого начала, пришлось догонять с 0:2?

– Тренеры подскажут наши ошибки, будем смотреть и разбирать, что было не так. Второй гол они забили в большинстве, наверное, не разобрались немного, но, опять же, надо смотреть.

– На первых минутах второго периода «Ак Барс» мог гореть со счетом 0:3. Что почувствовал, когда судьи смотрели момент с голом? Была уверенность, что не засчитают?

– Сомнений не было, на повторе было видно, что гола нет. Хотя даже если бы и стало 0:3, оставалось достаточно времени, чтобы вернуться и победить. Не удивился, что мы сравняли счет за минуту.

Что касается четырех забитых шайб подряд, то поймали их на ошибках, реализовали, где-то они чуть больше ошиблись. Даже не знаю, как так произошло, что в третьем периоде забили два гола с пяти бросков.

– Как оценишь соперников на турнире? Как «Трактор»?

– Хорошая команда, как и остальные на турнире. С каждым соперником будет непросто, это показал прошлый сезон. И правила ввели такие, чтобы было больше голов и обострения, – сказал защитник «Ак Барса».

КХЛ запрещает находиться за своими воротами больше 3 секунд. Этот шаг не решит старых проблем и создаст новые