Судья Иванюк: «То, что ввели «правило большинства», – рационально. Это пойдет на пользу хоккею»

Судья международной категории Александр Иванюк оценил новые изменения в правилах в КХЛ.

В лиге с нового сезона вводится «правило большинства»: если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

«Правильно, что это изменение ввели. Команда соперника наказана, играли в ее зоне, а время периода закончилось. Потом вбрасывание в центре площадки, а это потеря времени. Пока разыгрывали вбрасывание, пока вошли в зону – время штрафа уже истекло.

То, что ввели такое правило, — рационально. Это пойдет на пользу игре. Скажем так, нарушители получат по заслугам. Не нарушай — и не будет вбрасывания у тебя в зоне», — сказал Иванюк.