Судья Иванюк: «То, что ввели «правило большинства», – рационально. Это пойдет на пользу хоккею»

Теги КХЛ правила Хоккей

Судья международной категории Александр Иванюк оценил новые изменения в правилах в КХЛ.

В лиге с нового сезона вводится «правило большинства»: если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

«Правильно, что это изменение ввели. Команда соперника наказана, играли в ее зоне, а время периода закончилось. Потом вбрасывание в центре площадки, а это потеря времени. Пока разыгрывали вбрасывание, пока вошли в зону – время штрафа уже истекло.

То, что ввели такое правило, — рационально. Это пойдет на пользу игре. Скажем так, нарушители получат по заслугам. Не нарушай — и не будет вбрасывания у тебя в зоне», — сказал Иванюк.

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1 комментарий

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Разрушающий мифы
А если шайба в момент окончания периода находилась в зоне команды, играющей в большинстве или в средней зоне? Иванюк такого вообще не допускает? Или не хватает извилин? Тогда, команда, играющая в большинстве получит дополнительное необоснованное преимущество.
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