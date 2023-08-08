Юрий Карандин: «В КХЛ много грязи. Она выдавливает молодежь за океан, где хоккей чище. Морозову пора бить в колокола!»

Теги травмы судьи Алексей Морозов Алексей Емелин НХЛ КХЛ Юрий Карандин правила Sochi Hockey Open Матвей Мичков Хоккей

Юрий Карандин считает, что из-за грязи в КХЛ молодые игроки могут уехать за океан.

– Хоккей в мире становится все более атакующим, быстрым и чистым. На мой взгляд, мы в КХЛ здесь отстаем, пропускаем много грязных приемов.

Ровно год назад защитник Емелин сломал молодого Мичкова, тот выбыл на полгода. Меня тогда убеждали, какой Емелин молодец, как жестко он играет. Но сегодня этого «молодца» в лиге нет, он никому не нужен, а Мичков после в общем-то потери сезона только пытается вернуться на прежний уровень.

В эти дни на турнире в Сочи опять увидел несколько грязных приемов, которые арбитры пропустили. Да, не было такого резонанса, как с Мичковым, но в нашем хоккее все равно много грязи. Она замедляет игру и не позволяет хоккеистам проявлять свои лучшие качества. По сути, выдавливает молодежь за океан, где хоккей чище и есть возможности для роста.

Так что президенту КХЛ пора бить в колокола! 

– Ваш совет?

– Грязь необходимо жестко наказывать и убирать из нашего спорта. И именно здесь нужна реформа судейства. 

Предлагаю подумать над правилом, когда игрок, который наносит сопернику тяжелую травму, не может вернуться на лед раньше своей жертвы. Здесь можно ужесточить ответственность и арбитра, который пропускает грубый фол и, по сути, становится виновником этой травмы. Делаешь такую ошибку – тогда сиди без дела вместе с травмированным игроком, пока он не вылечится!

Понятно, что все это спорные проекты, их нужно обсуждать. Но если с грязью в нашем хоккее не бороться, то после возвращения на мировую арену мы останемся далеко позади конкурентов, – сказал бывший советский арбитр.

Роман Ротенберг: «Грязный хоккей не нужен – лишимся спонсоров и болельщиков. НХЛ пропагандирует лучшие качества игроков. Наш судейский корпус никак не может перестроиться»

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12 комментариев

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Емелин абсолютно чисто, в том моменте, сыграл на Мичкове. По хоккейному. Как раз в НХЛ-то на раз-два на такие хиты Мичков будет попадать, и если он не будет к этому готов, то все будет для него печально...
Именно такая силовая борьба и делает хоккей нормальным видом спорта, игровым состязанием, а не постановочным цирком, вроде футбола.
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Типичный пример такого тепличного подхода к молодежи - "звезда" Кравцов.
Который в первом матче прошлой регулярки вышел против "Тампы", попал во второй уже смене под Витю Хедмана, и сразу загрустил на весь сезон.
Хедман его даже не заметил, просто на автомате сыграл как он всегда играет.
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Жестокие силовые и определённая грязь - неотъемлемая часть хоккея как вида спорта. Лучше так, чем как в некоторых других, где за дуновение в сторону другого игрока свисток разрывается
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Убирать грязь нужно в вопросе соблюдения регламента лиги! Начинать нужно с азов!!! Сейчас будем устраивать балет на льду, вместо битья по рукам НЕтренеру, организующему себе фарм-клубы передержки внутри лиги. Что за глупость? Решите глобальные вещи, а потом уже "подчищайте"!
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заказная статья от йозика. скажи открытым текстом чтобы игроков ска не щемили. а едут т в НХЛ совсем по другим причинам . Каранлину стоит посмотреть матчи молодежи и вхл. там никто в десна не целуется
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Перенесите эту чушь в раздел шахматы.
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Заслуженный , уважаемый, прославленный в советском хоккее человек. Но так же, как и 1/3 Як резко хрустнул позвоночником , подобострастно прогнулся под никчёмного мажора и попал в унисон. Хотя прекрасно знает, что в студенческих лигах херачат мама не горюй
Мерзко это всё
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ску обидели,ай-яй,яй
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Во первых мы все понимаем на кого работают такие эксперты , а во вторых в Нхл их никто жалеть и объезжать не будет , а представь такое тут станут и они просто посыпятся сразу.
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Надо запретить хиты на Мичкове! И вообще - когда он катит с шайбой, защитники должны разбегаться, а вратарь специально пропускать. А то удумали грязь лить на некствана.
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Грязи, хитов, драк, мастерства в КХЛ нет. Только вбросы по бортам с надеждой подобрать шайбу в чужой зоне и так по кругу.
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что-то в 90е Карандин не сильно заботился о чистоте хоккея, а ведь на нем выросли Овечкин, Малкин и Ковальчук с Дацюком.
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