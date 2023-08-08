Юрий Карандин: «В КХЛ много грязи. Она выдавливает молодежь за океан, где хоккей чище. Морозову пора бить в колокола!»

Юрий Карандин считает, что из-за грязи в КХЛ молодые игроки могут уехать за океан.

– Хоккей в мире становится все более атакующим, быстрым и чистым. На мой взгляд, мы в КХЛ здесь отстаем, пропускаем много грязных приемов.

Ровно год назад защитник Емелин сломал молодого Мичкова, тот выбыл на полгода. Меня тогда убеждали, какой Емелин молодец, как жестко он играет. Но сегодня этого «молодца» в лиге нет, он никому не нужен, а Мичков после в общем-то потери сезона только пытается вернуться на прежний уровень.

В эти дни на турнире в Сочи опять увидел несколько грязных приемов, которые арбитры пропустили. Да, не было такого резонанса, как с Мичковым, но в нашем хоккее все равно много грязи. Она замедляет игру и не позволяет хоккеистам проявлять свои лучшие качества. По сути, выдавливает молодежь за океан, где хоккей чище и есть возможности для роста.

Так что президенту КХЛ пора бить в колокола!

– Ваш совет?

– Грязь необходимо жестко наказывать и убирать из нашего спорта. И именно здесь нужна реформа судейства.

Предлагаю подумать над правилом, когда игрок, который наносит сопернику тяжелую травму, не может вернуться на лед раньше своей жертвы. Здесь можно ужесточить ответственность и арбитра, который пропускает грубый фол и, по сути, становится виновником этой травмы. Делаешь такую ошибку – тогда сиди без дела вместе с травмированным игроком, пока он не вылечится!

Понятно, что все это спорные проекты, их нужно обсуждать. Но если с грязью в нашем хоккее не бороться, то после возвращения на мировую арену мы останемся далеко позади конкурентов, – сказал бывший советский арбитр.

Роман Ротенберг: «Грязный хоккей не нужен – лишимся спонсоров и болельщиков. НХЛ пропагандирует лучшие качества игроков. Наш судейский корпус никак не может перестроиться»