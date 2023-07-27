Плющев о правиле вбрасывания: «Команда пласталась, не давая реализовать большинство – чтобы с начала следующего периода тебе в зону опять автоматически привезли вбрасывание?»

Владимир Плющев раскритиковал новое правило КХЛ.

В межсезонье ввела новое правило в отношении стартового вбрасывания каждого из периодов при игре в большинстве.

«Если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды, а не в центральном круге», – говорится в сообщении лиги.

– Что по стартовым вбрасываниям в зоне команды, игрок которой удален?

– Еще одно искусственное вмешательство в ход игры. В концовке периода команда пласталась, не давая реализовать большинство, игроки бросались под шайбы. И все это для того, чтобы с начала следующего периода тебе в зону опять автоматически привезли вбрасывание? – сказал экс-тренер сборной России.