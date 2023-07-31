Светлов о правиле 3 секунд за воротами: «Это актуально после перехода на маленькие площадки. Они диктуют максимально быстрый вывод шайбы из зоны»
Сергей Светлов поддержал введение правила трапеции в КХЛ.
Лига ввела запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. При первом нарушении последует устное предупреждение, при втором – малый штраф.
«Мне нравится запрет проводить с шайбой больше трех секунд в трапеции за воротами. Если не идет смена, всегда просил своих игроков не задерживаться в этой зоне площадки, поскольку она пассивная и тормозит атаку.
Тем более это стало актуальным после перехода КХЛ на маленькие площадки. Пространство за воротами стало меньше, нужно его избегать. Да и вообще канадские площадки диктуют максимально быстрый вывод шайбы из своей зоны», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.
на маленькой площадке форвард быстрее выгонит защитника из-за ворот.
и кстати, пространства за воротами стало меньше из-за разметки, а не из-за размера - длина льда не уменьшилась.
странно такое читать от вроде бы как действующего тренера.