Светлов о правиле 3 секунд за воротами: «Это актуально после перехода на маленькие площадки. Они диктуют максимально быстрый вывод шайбы из зоны»

Сергей Светлов поддержал введение правила трапеции в КХЛ.

Лига ввела запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. При первом нарушении последует устное предупреждение, при втором – малый штраф.

«Мне нравится запрет проводить с шайбой больше трех секунд в трапеции за воротами. Если не идет смена, всегда просил своих игроков не задерживаться в этой зоне площадки, поскольку она пассивная и тормозит атаку.

Тем более это стало актуальным после перехода КХЛ на маленькие площадки. Пространство за воротами стало меньше, нужно его избегать. Да и вообще канадские площадки диктуют максимально быстрый вывод шайбы из своей зоны», – сказал экс-тренер клубов .