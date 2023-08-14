Гендиректор «Лады» о натурализации Сафина: «Не исключаем проблем с чешской стороны. Надо иметь мужество, чтобы решиться на такой переход»

Теги Лада Сборная Чехии по хоккею чемпионат Чехии Александр Чеботарев КХЛ лимит на легионеров Политика натурализация Остап Сафин Р-Спорт Хоккей

В «Ладе» не исключают проблем от Чехии после того, как игрок получил паспорт РФ.

24-летний чешский хоккеист Остап Сафин получил российский паспорт и перестал считаться легионером в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Сафин в пятницу получил российский паспорт. Наряду с профпригодностью это было одно из условий заключения с ним контракта. Если бы паспорта не было, то мы бы не стали занимать легионерскую квоту.

Что касается спортивного гражданства, пока этим вопросом не занимались. Соглашение подписано на один сезон, поэтому все в его руках. Будет себя проявлять, рассмотрим и этот вопрос.

Что касается возможных проблем с чешской стороны, то мы их не исключаем. Хоккеисту надо иметь определенное мужество, чтобы решиться на такой переход. Но это выбор самого Сафина.

Как бы ни складывалась ситуация, будем решать проблемы по мере их поступления», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Ранее спортивный директор «Лады» Рафик Якубов сообщил, что Сафин откажется от гражданства Чехии.

🧐 Новичок КХЛ Остап Сафин отказывается от гражданства Чехии, хотя там родился и вырос. Ради пробного контракта с «Ладой»?

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