Чех Сафин получит российский паспорт 14 августа
Чешский хоккеист Остап Сафин получит российский паспорт 14 августа.
Об этом сообщил гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.
Ранее тольяттинский клуб заключил пробный контракт с 24-летним нападающим Сафиным, родившимся в Праге.
«Он сейчас принимает участие в турнире и получит паспорт в понедельник», – сказал Чеботарев.
«Сафин отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт». Директор «Лады» подтвердил выбор форварда, подписавшего пробный контракт
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