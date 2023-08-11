Чех Сафин получит российский паспорт 14 августа

Чешский хоккеист Остап Сафин получит российский паспорт 14 августа.

Об этом сообщил гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

Ранее тольяттинский клуб заключил пробный контракт с 24-летним нападающим Сафиным, родившимся в Праге.

«Он сейчас принимает участие в турнире и получит паспорт в понедельник», – сказал Чеботарев.

«Сафин отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт». Директор «Лады» подтвердил выбор форварда, подписавшего пробный контракт