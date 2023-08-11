Чех Сафин получит российский паспорт 14 августа

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ натурализация Остап Сафин ТАСС Хоккей

Чешский хоккеист Остап Сафин получит российский паспорт 14 августа.

Об этом сообщил гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

Ранее тольяттинский клуб заключил пробный контракт с 24-летним нападающим Сафиным, родившимся в Праге.

«Он сейчас принимает участие в турнире и получит паспорт в понедельник», – сказал Чеботарев.

«Сафин отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт». Директор «Лады» подтвердил выбор форварда, подписавшего пробный контракт

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1 комментарий

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Jeff Lebowski
Чех Остап Израилевич Сафин.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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