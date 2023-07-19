Кожевников о натурализации: «Расслоение в КХЛ из-за формата «жесткий лимит, но у кого-то жестче» становится еще больше. Это приводит к ослаблению конкуренции»
Александр Кожевников высказался о желании легионеров КХЛ получить российский паспорт.
Сообщалось, что гражданство хотят сменить Брендан Лайпсик (СКА), Бреннан Менелл («Динамо») и подписавший пробный контракт с «Ладой» чех Остап Сафин.
«Расслоение в КХЛ из-за формата «жесткий лимит, но у кого-то жестче, чем у других» становится еще больше, что приводит к ослаблению конкурентной среды. Это плохо и для самой лиги, и для прогресса российских хоккеистов.
Нынешнюю лазейку лучше прикрывать, пока разовые шаги не превратились в пугающую тенденцию», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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