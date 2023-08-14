Чех из «Лады» Сафин получил российский паспорт и перестал считаться легионером в КХЛ

Теги Лада Сборная Чехии по хоккею Александр Чеботарев КХЛ лимит на легионеров натурализация Матч ТВ Остап Сафин Хоккей

Чешский хоккеист «Лады» Остап Сафин получил паспорт России.

«Российское гражданство у Сафина было, у него оно двойное. Он к нам приехал по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии.

В пятницу Остап получил российский паспорт, теперь он гражданин страны и не считается легионером. Сейчас подписываем с ним контракт на сезон», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Ранее спортивный директор «Лады» Рафик Якубов сообщил, что Сафин откажется от гражданства Чехии.

🧐 Новичок КХЛ Остап Сафин отказывается от гражданства Чехии, хотя там родился и вырос. Ради пробного контракта с «Ладой»?

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15 комментариев

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fbd
Было двойное гражданство, приехал по российскому заграну, в пятницу получил паспорт и стал гражданином РФ???????????
Он это все в одном интервью заявлял?
+21
0
+21
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Einfach Safari
ставить квартиру что лада выиграет кубок Гагарина? про него столько новостей, что кажется второй макдэвид в Тольятти теперь
+10
0
+10
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catcher69
Ответ fbd
Было двойное гражданство, приехал по российскому заграну, в пятницу получил паспорт и стал гражданином РФ??????????? Он это все в одном интервью заявлял?
такова спортивная жисть или жесть !!!!!!!!!!
+4
0
+4
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dimonivanov
Имя как у Бендера, фамилия как у Марата. Сразу видно парень не промах.
+3
0
+3
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гилберт
Ну очень смешная новость. Хоть кино снимай.
+3
-1
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Varvar27
Гашек повесится
+2
-1
+1
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Mikl_5555
с огнем играет, ведь так и мобилизоваь уже могут..
+1
0
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Вера Алексеевна
Гашека кондратий обнимет...
+1
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Crenk
Теперь возможно найти какого легионера-пакмувера
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goshforever
Лимит мы не облегчим, легионерам паспорта выдавать не перестанем))

Правда, Сафин вроде с российскими корнями, это все же получше канадских гастролеров.
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Олег Трофимов
Сын Марата?
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Bartez1986
Остапа несло
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PolarBear
Гашека ещё не разорвало на части от такой новости?
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Ильгиз Шакиров
Ответ Einfach Safari
ставить квартиру что лада выиграет кубок Гагарина? про него столько новостей, что кажется второй макдэвид в Тольятти теперь
Макдэвид не выигрывал кубок))
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