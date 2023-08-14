Чех из «Лады» Сафин получил российский паспорт и перестал считаться легионером в КХЛ

Чешский хоккеист «Лады» Остап Сафин получил паспорт России.

«Российское гражданство у Сафина было, у него оно двойное. Он к нам приехал по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии.

В пятницу Остап получил российский паспорт, теперь он гражданин страны и не считается легионером. Сейчас подписываем с ним контракт на сезон», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Ранее спортивный директор «Лады» Рафик Якубов сообщил, что Сафин откажется от гражданства Чехии.

🧐 Новичок КХЛ Остап Сафин отказывается от гражданства Чехии, хотя там родился и вырос. Ради пробного контракта с «Ладой»?