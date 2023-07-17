«Сафин отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт». Директор «Лады» подтвердил выбор форварда, подписавшего пробный контракт

Остап Сафин отказался от гражданства Чехии ради контракта с «Ладой».

Как стало известно в субботу, тольяттинский клуб заключил пробный контракт с 24-летним нападающим, родившимся в Праге.

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что хоккеист занимается оформлением смены чешского гражданства на российское.

Ситуацию прокомментировал спортивный директор клуба , отвечая на вопросы о комплектовании состава.

– Один из самых волнующих болельщиков вопросов последних недель связан с появлением в «Ладе» легионеров. Когда стоит их ждать?

– Работа ведется, но мы не спешим, и поначалу список был вообще скудным. Болельщики должны понимать, что почти весь май мы потратили на решение задачи по сохранению тех ребят из прошлогоднего состава «Лады», которых мы хотели видеть, так как все хоккеисты из системы в связи с переходом клуба в ранее получили статус неограниченно свободных агентов. В этом сезоне всего три легионерских позиции, и мы не хотим ошибиться. На данный момент мы рассчитываем взять одного защитника и двух нападающих.

– То есть Остап Сафин, недавно приехавший на просмотр в «Ладу» из Чехии, не считается легионером?

– Да, он не будет считаться легионером в КХЛ после оформления всех оставшихся документов. Сафин отказался от чешского гражданства, и вскоре он должен получить российский паспорт, – сказал Якубов.

С 2017 по 2022 год форвард, имеющий российские происхождение, выступал в Северной Америке. В 2017-м «Эдмонтон» выбрал его в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 115-м номером.

В прошлом сезоне Остап играл в Чехии и провел 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при полезности «+5».

Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборные Чехии.