«Сафин отказался от чешского гражданства и должен получить российский паспорт». Директор «Лады» подтвердил выбор форварда, подписавшего пробный контракт

Теги Лада Рафик Якубов КХЛ лимит на легионеров Остап Сафин Хоккей

Остап Сафин отказался от гражданства Чехии ради контракта с «Ладой».

Как стало известно в субботу, тольяттинский клуб заключил пробный контракт с 24-летним нападающим, родившимся в Праге.

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что хоккеист занимается оформлением смены чешского гражданства на российское.

Ситуацию прокомментировал спортивный директор клуба Рафик Якубов, отвечая на вопросы о комплектовании состава.

– Один из самых волнующих болельщиков вопросов последних недель связан с появлением в «Ладе» легионеров. Когда стоит их ждать?

– Работа ведется, но мы не спешим, и поначалу список был вообще скудным. Болельщики должны понимать, что почти весь май мы потратили на решение задачи по сохранению тех ребят из прошлогоднего состава «Лады», которых мы хотели видеть, так как все хоккеисты из системы в связи с переходом клуба в КХЛ ранее получили статус неограниченно свободных агентов. В этом сезоне всего три легионерских позиции, и мы не хотим ошибиться. На данный момент мы рассчитываем взять одного защитника и двух нападающих.

– То есть Остап Сафин, недавно приехавший на просмотр в «Ладу» из Чехии, не считается легионером?

– Да, он не будет считаться легионером в КХЛ после оформления всех оставшихся документов. Сафин отказался от чешского гражданства, и вскоре он должен получить российский паспорт, – сказал Якубов.

С 2017 по 2022 год форвард, имеющий российские происхождение, выступал в Северной Америке. В 2017-м «Эдмонтон» выбрал его в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 115-м номером.

В прошлом сезоне Остап играл в Чехии и провел 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при полезности «+5». 

Сафин неоднократно вызывался в юниорскую и молодежную сборные Чехии.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rdyabin@icloud.com
Остап конечно умом не блещет.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Idacius
+1 один воспитанник для сборной) Спасибо лимиту)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BOBBYHULL
Ответ цэсемьэр
ничего не понял. как игрок, родившийся в Праге, может иметь российское происхождение?
А вот так, как и многие уезжающие сейчас из России в Израиль, по причине своего происхождения.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pigmalion
Ответ цэсемьэр
ничего не понял. как игрок, родившийся в Праге, может иметь российское происхождение?
Jus sanguinis
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Drugov
Ответ Dmitry__HiLL
Как раз блещет. Он не от американского гражданства отказывается. Парень смотрит просто в будущее не укроглазками. Понимает, за кем оно - это будущее. И оно точно не за Европой.
За сырьевым придатком Китая точно будущее! Гойда!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry__HiLL
Ответ Alexey Drugov
За сырьевым придатком Китая точно будущее! Гойда!
Даже если бы это было так, то отличие того же Китая от США и англосаксов в принципе, что они не уничтожают те народы, которые ассимилируют. И сохраняют их идентичность. Это англосаксы сейчас воюют с Россией до последнего украинца, а не Китай. Но, понимаю, на украине ныне только прыгать учат в школах, в остальном образование, чтобы человек научился иногда снимать штаны перед тем, как покакать и пописать. И то не всегда у вас получается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
ничего не понял.
как игрок, родившийся в Праге, может иметь российское происхождение?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry__HiLL
Ответ цэсемьэр
ничего не понял. как игрок, родившийся в Праге, может иметь российское происхождение?
Родители - с российскими паспортами. Или хотя бы один из них.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Дмитриев
Ответ цэсемьэр
ничего не понял. как игрок, родившийся в Праге, может иметь российское происхождение?
Представьте, что ваша семья уехала в командировку в Африку, мама родила вас там и вы получили гражданство Танзании по праву рождения. Какое у вас будет происхождение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий