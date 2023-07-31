Гендиректор «Лады» о натурализации чеха Сафина: «По сути, он гражданин России. У него был уже российский загранпаспорт»

Чешский хоккеист Остап Сафин получит гражданство России в ближайшее время.

Об этом рассказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

«По сути, он гражданин России. Просто у него был уже российский загранпаспорт, по которому он приехал в Россию, и мы оформили с ним просмотровый контракт. Сейчас мы занимаемся оформлением ему гражданского российского паспорта.

Думаю, [процесс займет] пару недель. Что касается его игры, то еще рано что-то говорить, он старается. Мы всего один матч пока провели, в дальнейшем будут турниры, и игры с командами покажут, кто насколько готов быть в составе «Лады», – сказал Чеботарев.

Напомним, нападающий «Лады» Сафин принял решение отказаться от чешского гражданства и получить паспорт России.