Гендиректор «Лады» о натурализации чеха Сафина: «По сути, он гражданин России. У него был уже российский загранпаспорт»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ натурализация Остап Сафин ТАСС Хоккей

Чешский хоккеист Остап Сафин получит гражданство России в ближайшее время.

Об этом рассказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

«По сути, он гражданин России. Просто у него был уже российский загранпаспорт, по которому он приехал в Россию, и мы оформили с ним просмотровый контракт. Сейчас мы занимаемся оформлением ему гражданского российского паспорта.

Думаю, [процесс займет] пару недель. Что касается его игры, то еще рано что-то говорить, он старается. Мы всего один матч пока провели, в дальнейшем будут турниры, и игры с командами КХЛ покажут, кто насколько готов быть в составе «Лады», – сказал Чеботарев.

Напомним, нападающий «Лады» Сафин принял решение отказаться от чешского гражданства и получить паспорт России. 

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1 комментарий

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Vadoniy
Эээ... Ему в детстве сделали гражданство РФ, оформили загран, но в 14 он не подавался на общегражданский что ли? Какие-то мутные схемы, отмените лимит и хватит страдать фигнёй. Вот вообще ничего не меняется, только неудобства игрокам и клубам подвезли. Захочет Кросби завершить в Нижнекамске, ему позавчерашним числом паспорт за час нарисуют что ли? Очевидно, что подпишут всех, кого хотят, вопрос лишь в количестве хитровыдуманных приседаний
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