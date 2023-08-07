Евгений Артюхин: «Считаю, тренерское образование не нужно, когда больше 30 лет провел в хоккее, отыграл в НХЛ и в КХЛ»

Евгений Артюхин считает, что тренерское образование не нужно при 30-летнем опыте в хоккее.

– В данный момент вы находитесь в поиске нового клуба?

– Я тренируюсь с игроками КХЛ и НХЛ, поддерживаю себя в форме. Если поступит звонок от клуба, с удовольствием продолжу карьеру. Если не получится играть дальше, то все равно хотелось бы остаться в хоккее. Я открыт к предложениям – на должности в руководстве, тренерском штабе.

Не хотелось бы затягивать эту историю: чувствую в себе энергию и желание, хочется работать на благо команды. Когда ты только закончил карьеру, то проще адаптироваться и найти контакты с игроками и тренерами.

Когда понимаешь всю кухню, то можешь донести что-то до тренерского штаба от ребят, подсказать нюансы. У меня даже больше хоккейного опыта, чем у тех, кто давно закончил свою карьеру. Понимаю все мелочи, микронюансы, через которые сам прошел.

– Тренерское образование вы получили?

– Нет. Я считаю, что тренерское образование и не нужно, когда больше 30 лет провел в хоккее, отыграл в НХЛ и в КХЛ. Сейчас многие ребята заканчивают карьеру и сразу идут на тренерскую работу, в этом нет проблемы. Но если мы говорим про детский хоккей, где важны педагогические моменты, то да, образование необходимо, – сказал Артюхин.