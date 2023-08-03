Евгений Артюхин: «Уход Прохоркина не скажется на СКА – у клуба много кадров. Николай любит комбинационный хоккей, у него была связка с Гусевым»
Евгений Артюхин прокомментировал решение СКА обменять Николая Прохоркина.
– Из-за травм у Прохоркина последние годы не так хорошо складывалась карьера.
Для него сейчас хороший шанс перезагрузить ее: набрать оптимальные кондиции и игровую форму.
В Петербурге много кадров, его уход не скажется на команде. Уверен, в дальнейшем увидим Николая в топовом клубе.
– Какой клуб подойдет ему?
– Он любит комбинационный хоккей, знаю его стиль, его игровые качества. Нужны хорошие партнеры, кому он будет отдавать, и чтобы ребята забивали.
У них была связка с Гусевым. Было бы интересно посмотреть, может сработать этот вариант, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
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