Евгений Артюхин: «Уход Прохоркина не скажется на СКА – у клуба много кадров. Николай любит комбинационный хоккей, у него была связка с Гусевым»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Никита Гусев Николай Прохоркин Хоккей

Евгений Артюхин прокомментировал решение СКА обменять Николая Прохоркина.

– Из-за травм у Прохоркина последние годы не так хорошо складывалась карьера.

Для него сейчас хороший шанс перезагрузить ее: набрать оптимальные кондиции и игровую форму.

В Петербурге много кадров, его уход не скажется на команде. Уверен, в дальнейшем увидим Николая в топовом клубе.

– Какой клуб подойдет ему?

– Он любит комбинационный хоккей, знаю его стиль, его игровые качества. Нужны хорошие партнеры, кому он будет отдавать, и чтобы ребята забивали.

У них была связка с Гусевым. Было бы интересно посмотреть, может сработать этот вариант, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

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2 комментария

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Лизуны начали вылазить. Этот первый, видно дом строит, много нужно. Дальше Юдин, Назаров ну и т.д. по списку.
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Не проблема для СКА, там игроков на две топовых команды КХЛ хватит. Прохоркина тоже с удовольствием заберут, хороший игрок.
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