Евгений Артюхин: «Уход Прохоркина не скажется на СКА – у клуба много кадров. Николай любит комбинационный хоккей, у него была связка с Гусевым»

Евгений Артюхин прокомментировал решение СКА обменять Николая Прохоркина.

– Из-за травм у Прохоркина последние годы не так хорошо складывалась карьера.

Для него сейчас хороший шанс перезагрузить ее: набрать оптимальные кондиции и игровую форму.

В Петербурге много кадров, его уход не скажется на команде. Уверен, в дальнейшем увидим Николая в топовом клубе.

– Какой клуб подойдет ему?

– Он любит комбинационный хоккей, знаю его стиль, его игровые качества. Нужны хорошие партнеры, кому он будет отдавать, и чтобы ребята забивали.

У них была связка с Гусевым. Было бы интересно посмотреть, может сработать этот вариант, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.