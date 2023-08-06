Артюхин о СКА и 1:5 от «Авангарда»: «Армейцы не показали и половины потенциала — большинство лидеров смотрели матч с трибуны»

Теги Авангард СКА Евгений Артюхин КХЛ Sochi Hockey Open Хоккей

Евгений Артюхин объяснил поражение СКА от «Авангарда» (1:5) на Sochi Hockey Open.

«Омск — отличный спарринг-партнер для предсезонки. Причем в любом своем составе. Команда мобильная, быстрая — с такими и надо оттачивать взаимодействия во вновь строящемся коллективе.

СКА не показал сегодня и половины своего реального потенциала — большинство лидеров смотрели матч с трибуны, в том числе и те, кто ответственен за игру в большинстве.

Тем не менее отлично выстрелила связка Демидов — Мичков — Грицюк. Эти ребята явно нацелены на место в основном составе и изо всех сил показывают это своей игрой, они в хорошей форме. Остальные же только набирают кондиции. Для этого и существует предсезонка.

Думаю, тренеры СКА получили пищу для размышлений для дальнейшей подготовки. А выводы делать стоит гораздо позже. «Авангард» в прошлом году выиграл турнир в Сочи, но полностью провалил старт чемпионата. Очевидно ведь, что важнее?» — сказал экс-форвард клубов КХЛ.

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5 комментариев

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а у Авангарда прям пздц топ состав был🤣🤣оправдывают обсеры свои как могут
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Система оказалась бессистемной
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чё-то я не пойму какие там ещё лидеры есть, которые с трибуны наблюдали?
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Не соперник а , спарринг партнёр. Что заплатили Авангарду , чтобы они ска нахлобучили ?
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