Артюхин о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Он выиграл Кубок Континента в первый же полноценный сезон в качестве главного тренера. Это серьезный показатель»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Кубок Континента Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин считает, что Роман Ротенберг заслужил новый контракт со СКА на 5 лет.

«О таком кредите доверия мечтает каждый тренер. Роман Ротенберг получил возможность спокойно строить команду, которая сможет стабильно добиваться высоких результатов. Можно кропотливо работать, экспериментировать, вводить в состав молодежь.

Думаю, он заслужил такой контракт всей своей работой в хоккее, особенно в СКА. Много лет Ротенберг на разных должностях был вовлечен в спортивную часть жизни клуба. В первый же полноценный сезон в качестве главного тренера выиграл Кубок Континента. Это серьезный показатель.

Пятилетний контракт позволит Ротенбергу добиться максимальных успехов и на стадии плей-офф», – сказал бывший игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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13 комментариев

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Art Ebosh
Ответ DrDro
Сначала Назаров, теперь Артюхин.. Не довелось увидеть их кулачное противостояние на льду, зато теперь на противостояние в вылизывании посмотреть можно.
Скрестят не шпаги, а языки! Вот их главное оружие теперь)
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Амфитрион
Второй пошел, ждем Юдина.
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Аскар Батыров
ещё пару лет роттенбергу у руля российского хоккея и всё. развалит всё что было.
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tommy_hell_trigger
Не отстает от назарова, два сапога пара
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Рахим Фунтик Стерлинг
Да в хоккей играют настоян мужчины, ж.лизы
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DrDro
Сначала Назаров, теперь Артюхин..
Не довелось увидеть их кулачное противостояние на льду, зато теперь на противостояние в вылизывании посмотреть можно.
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ftw2002@yandex.ru
И ты туда же...Максимум два года и от команды ничего не останется, лидеры уже бегут от его "системы", он только молодежи может пудрить мозги и то недолго.
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Амфитрион
Ответ Pitts
Чем больше восторгов от объективных, незаинтересованных специалистов, тем дольше дорогой Роман Аркадьевич будет радовать хоккейных болельщиков не только своего родного города, но и всей страны. Это же прекрасно :)))
И ведь восторги сейчас польются... Что-то мне аж поплохело)
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