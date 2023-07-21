Артюхин о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Он выиграл Кубок Континента в первый же полноценный сезон в качестве главного тренера. Это серьезный показатель»
Евгений Артюхин считает, что Роман Ротенберг заслужил новый контракт со СКА на 5 лет.
«О таком кредите доверия мечтает каждый тренер. Роман Ротенберг получил возможность спокойно строить команду, которая сможет стабильно добиваться высоких результатов. Можно кропотливо работать, экспериментировать, вводить в состав молодежь.
Думаю, он заслужил такой контракт всей своей работой в хоккее, особенно в СКА. Много лет Ротенберг на разных должностях был вовлечен в спортивную часть жизни клуба. В первый же полноценный сезон в качестве главного тренера выиграл Кубок Континента. Это серьезный показатель.
Пятилетний контракт позволит Ротенбергу добиться максимальных успехов и на стадии плей-офф», – сказал бывший игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Не довелось увидеть их кулачное противостояние на льду, зато теперь на противостояние в вылизывании посмотреть можно.