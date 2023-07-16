Артюхин о Якупове: «Он точно станет лидером «Нефтехимика». Может раскрыться, наконец. Ему уже почти 30, но свой потенциал до конца не показал»

Теги Нефтехимик Евгений Артюхин КХЛ Олег Леонтьев Наиль Якупов Хоккей

Евгений Артюхин ожидает, что Наиль Якупов станет лидером «Нефтехимика».

Первый номер драфта НХЛ-2012 подписал контракт с нижнекамским клубом на год. 

«Для «Нефтехимика» это усиление, Якупов точно станет лидером команды. Я знаю главного тренера Олега Леонтьева, вместе работали. Организация на высшем уровне. Он любит таких быстрых и техничных хоккеистов.

В Нижнекамске он может, наконец, раскрыться, хотя ему уже почти 30, но свой потенциал до конца не показал. Надеюсь, все у него получится.

В последние годы у него много травм? Да, действительно, в хоккее никто не застрахован от этого. Наилю могу только посоветовать пересмотреть свою подготовку к сезону. Из-за этих недоработок могут быть мышечные и другие повреждения», – сказал бывший игрок клубов КХЛ.

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1 комментарий

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Mikalai Lanets
Он и Гальченюк. Главные звёзды драфта-2012
Ещё Наиля с Буре сравнивали)
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