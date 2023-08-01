Щитов о словах гендиректора «Салавата» про гражданство РФ для Хо-Сэнга: «Это прикол, чтобы все обсуждали, кто-то смог выплеснуть негатив. Информационный хайп получился»

Теги Салават Юлаев болельщики Никита Щитов КХЛ Александр Кожевников Джош Хо-Сэнг натурализация Ринат Баширов Хоккей

Никита Щитов считает, что «Салавату» не нужен нападающий Джош Хо-Сэнг.

 – Думаю, что Хо-Сэнг команде не нужен. Прошлый сезон он пропустил из-за травмы и непонятно, тренируется он сейчас или нет.

Хо-Сэнг не очень хорошо себя зарекомендовал – не принято доверять иностранцу, который пропустил весь сезон. Не настолько он известный игрок. Не по своей вине, конечно, получил травму, но провел только несколько матчей в плей-офф и ничего не показал.

– Как вы относитесь к предложению Рината Баширова дать Хо-Сэнгу российское гражданство?

– Сейчас стало модным бравировать российским гражданством. Может, Хо-Сэнгу очень понравилась Уфа и башкирская природа. Может, девушку здесь встретил и решил здесь остаться.

Видел высказывания Баширова и Кожевникова. Думаю, что генеральный директор хотел привлечь внимание болельщиков. Это прикол, чтобы все обсуждали и кто-то смог выплеснуть свой негатив. В итоге привлек Кожевникова, он тоже неплохо пошутил.

Людей повеселили и привлекали внимание к «Салавату Юлаеву» в межсезонье. Получился информационный хайп, – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

«Цирк переехал в Уфу. Такой бредятины давно не слышал». Кожевников о словах гендиректора «Салавата» про Хо-Сэнга

Кожевников дал советы «Салавату»: «О Хо-Сэнге забыть – чтобы не позориться. Как и о мифическом телеграме директора. Посмотрите, как Казань ведет дела»

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1 комментарий

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sd4fmwrvz8
Кожевников не шутил а чисто по пьяне прочел страницу Баширова ,ярмарка меда в телеграмме и вырыгнул свою точку зрения синюю
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