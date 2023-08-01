«Цирк переехал в Уфу. Такой бредятины давно не слышал». Кожевников о словах гендиректора «Салавата» про Хо-Сэнга

Александр Кожевников высмеял интервью гендиректора «Салавата» про Джоша Хо-Сэнга.

Ринат Баширов высказался о перспективах форварда: «Он может получить гражданство. Предварительно написали президенту. Правда, по почте отправили».

– Что отметили для себя на прошедшей неделе?

– После недавнего интервью генерального директора « » понял, что цирк переехал в хоккейную Уфу.

– Речь об интервью ?

– Совершенно верно. Там минут пятнадцать-двадцать смеха. Видно, что у человека душа болит за «Салават Юлаев». Но при этом человек, по сути, не имеет понимания процессов внутри хоккея. Отсюда и масса юмористических моментов.

– Каких?

– Самое смешное – поэма о загадочном легионере . На месте Уфы после нелепицы прошлого сезона, когда этот североамериканец сыграл два-три матча, а все остальное время хандрил и лечился, я бы ввел запрет на его упоминание. Ведь каждое слово о Хо-Сэнге – удар по менеджменту «Салавата».

И вот тут руководитель клуба сам расковыривает эту историю – и посвящает ей чуть ли не треть интервью! Говорит, что на самом деле приглашение Хо-Сэнга – это хорошее шоу, его любят болельщики Башкортостана, у него есть русские и даже еврейские корни, поэтому Уфа через какую-то почту выслала прошение о присвоении ему российского гражданства.

– Забавно?

– И смех, и грех. Честно скажу, такой бредятины давно не слышал. Сначала подумал, что это какая-то шутка. Но нет – все в этом интервью гендира «Салавата» говорилось на полном серьезе, – сказал двукратный олимпийский чемпион.