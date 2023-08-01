«Цирк переехал в Уфу. Такой бредятины давно не слышал». Кожевников о словах гендиректора «Салавата» про Хо-Сэнга

Теги Салават Юлаев КХЛ Александр Кожевников Джош Хо-Сэнг Ринат Баширов Хоккей

Александр Кожевников высмеял интервью гендиректора «Салавата» про Джоша Хо-Сэнга.

Ринат Баширов высказался о перспективах форварда: «Он может получить гражданство. Предварительно написали президенту. Правда, по почте отправили».

– Что отметили для себя на прошедшей неделе?

– После недавнего интервью генерального директора «Салавата Юлаева» понял, что цирк переехал в хоккейную Уфу.

– Речь об интервью Рината Баширова?

– Совершенно верно. Там минут пятнадцать-двадцать смеха. Видно, что у человека душа болит за «Салават Юлаев». Но при этом человек, по сути, не имеет понимания процессов внутри хоккея. Отсюда и масса юмористических моментов.

– Каких?

– Самое смешное – поэма о загадочном легионере Хо-Сэнге. На месте Уфы после нелепицы прошлого сезона, когда этот североамериканец сыграл два-три матча, а все остальное время хандрил и лечился, я бы ввел запрет на его упоминание. Ведь каждое слово о Хо-Сэнге – удар по менеджменту «Салавата».

И вот тут руководитель клуба сам расковыривает эту историю – и посвящает ей чуть ли не треть интервью! Говорит, что на самом деле приглашение Хо-Сэнга – это хорошее шоу, его любят болельщики Башкортостана, у него есть русские и даже еврейские корни, поэтому Уфа через какую-то почту выслала прошение о присвоении ему российского гражданства. 

– Забавно?

– И смех, и грех. Честно скажу, такой бредятины давно не слышал. Сначала подумал, что это какая-то шутка. Но нет – все в этом интервью гендира «Салавата» говорилось на полном серьезе, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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18 комментариев

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Серый
А откуда переехал? Не от самого ли Кожевы?
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Bashkort02
Верю в команду!
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LanSER
Это всего лишь одно из отделений в большом цирке
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nnn nik
"Цирк переехал в Уфу" - это новый мем!
Кожева молодчик, Баширов - в стендап.
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Руслан Х
И не лечится…🤦🏻‍♂️
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strash
Ответ Александр Цикунов
да с ХоСенгом конечно Уфа промахнулась.Сачканул парень,поэтому эту тему нужно закрыть.Как говорят,нету тела,нету дела.А они начинают оправдываться.Саша Кожева прав.Не нужно мусолить эту тему.
Кожа прав ??)) Кожа не имеет понятия о травме ХО... Ну и вы на пару с Кожей продолжаете мусолить эту тему )
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Sibai
😂
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strash
Битва клоунов, Кожевников VS Баширов )
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Токмаков Олег
Баширов реально несерьёзный и С.Ю рубит на ходу. Говорит ,что С.Ю К.Г в этом сезоне возьмёт 🤦
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Владимир Герасимив
Да ты вылитишь опять в первом раунде если еще дойдешь
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Владимир Герасимив
А то взял три игрока и с кем играть им это все твое усиление
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Владимир Герасимив
Ты лучше бы легионеров искал для клуба а не тренера потом обвинял что проиграли
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Владимир Герасимив
Вы, о клубе не думаете у вас нет стимула его подымать
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Владимир Герасимив
Менеджера опять не взяли чтоб себе деньги в карман ложить
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Владимир Герасимив
Этот хосэнг нахер нужен тебе что он в том году деньги просто так сожирал
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Владимир Герасимив
Баширов даже лада нашла лигионеров а ты если не можешь оставь пост свой
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Владимир Герасимив
И вы верите этому олуху который клуб утопит до конца нынче столько игроков
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