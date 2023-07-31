Коледов о маме мастере спорта по легкой атлетике: «Тест Купера для меня было легче всего бегать. Всегда первым-вторым приходил»

Павел Коледов рассказал, как мама помогала ему в беговой подготовке.

– Ваша мама – мастер спорта по легкой атлетике и многоборью. Она сильно на вас повлияла в плане спорта, отношению к делу?

– Безусловно. Мама была как тренер лет до 16–17. Беспрекословно я ее слушался, делал, что она говорит. У нас были тренировки с командой по СДЮСШОР, мы приходили с ней бегали еще. Она заставляла меня, даже не буду скрывать. В данный момент жизни понимаю, что если бы не она, то, может, ничего бы и не было.

– Помимо дисциплины она делилась какими-то лайфхаками, которые удавалось использовать в хоккее?

– Тест Купера для меня было легче всего бегать. Она говорила, как правильно распределить нагрузку. Купера в 15–16 лет я пробегал за 10:50–11:10. Мне было суперлегко это бегать, всегда первым-вторым приходил, – сказал защитник « » в интервью «Бизнес Online».