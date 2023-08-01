Кожевников дал советы «Салавату»: «О Хо-Сэнге забыть – чтобы не позориться. Как и о мифическом телеграме директора. Посмотрите, как Казань ведет дела»

Александр Кожевников дал советы руководству «Салавата Юлаева».

«Интересно, а адекватные советники в « » есть? Есть, например, пресс-атташе?

Если есть, то они обязаны подсказать, что о клуб отныне забывает – чтобы не позориться.

Как и о мифическом телеграме генерального директора ( ведет канал «Ярмарка меда» – прим. Sports.ru), которым весь прошлый сезон он сам себя подставлял перед болельщиками.

Примеры? Посмотрите, как спокойно ведет дела соседняя Казань. И сравните с нынешней Уфой. Отсюда и счет на табло», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Цирк переехал в Уфу. Такой бредятины давно не слышал». Кожевников о словах гендиректора «Салавата» про Хо-Сэнга