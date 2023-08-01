Кожевников дал советы «Салавату»: «О Хо-Сэнге забыть – чтобы не позориться. Как и о мифическом телеграме директора. Посмотрите, как Казань ведет дела»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Александр Кожевников Джош Хо-Сэнг Ринат Баширов Хоккей

Александр Кожевников дал советы руководству «Салавата Юлаева».

«Интересно, а адекватные советники в «Салавате» есть? Есть, например, пресс-атташе? 

Если есть, то они обязаны подсказать, что о Хо-Сэнге клуб отныне забывает – чтобы не позориться.

Как и о мифическом телеграме генерального директора (Ринат Баширов ведет канал «Ярмарка меда» – прим. Sports.ru), которым весь прошлый сезон он сам себя подставлял перед болельщиками.

Примеры? Посмотрите, как спокойно ведет дела соседняя Казань. И сравните с нынешней Уфой. Отсюда и счет на табло», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

«Цирк переехал в Уфу. Такой бредятины давно не слышал». Кожевников о словах гендиректора «Салавата» про Хо-Сэнга

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5 комментариев

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арап Петра Великого
Интересно, а адекватные советники в «Салавате» есть? Есть, например, пресс-атташе? Димон не спи, наливай...
+3
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+3
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Дмитрий Галкин
Баширову так неинтересно вести дела , ведь надо работать , напрягаться , да и бюджет не попилишь ! Уж лучше продолжать вешать лапшу 🤡
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Линар Нуртдинов
Кожевников и есть главный циркач лиги 🤡
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sd4fmwrvz8
Алкаш несчастный еще в телеге сидит что ли 😁ярмарку меда читает , эту херню кроме него никто не читает похоже, какой раз уже про эту ярмарку ересь несет
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strash
Раз в год и Кожева прав... Но пока Баширов "экономит" бюджет СЮ для Роснефти, то так и будет продолжаться...
"Минспорт РБ ставит Баширову в заслуги победы Агидели и выход СЮ в плейофф... А значит по мнению Хабирова и Минспорта РБ, Баширов справляется со своими обязанностями." Это из оф письма, но моими словами...
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