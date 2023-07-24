Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Он может получить гражданство. Предварительно написали президенту. Правда, по почте отправили»

Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что Джош Хо-Сэнг может получить гражданство России.

Ранее сообщалось, что нападающий не принял предложение клуба.

– С Хо-Сэнгом тема закрыта?

– Нет, все может быть. Он может изменить свое решение. Он сейчас раздумывает – вообще может быть завершить профессиональный спорт.

Он сказал – вы набирайте хоккеистов-иностранцев, которых хотите – я подожду. Не исключено, что он может приехать четвертым иностранцем. Он может получить гражданство – не исключено.

– Хо-Сэнг?

– Почему нет? Мы предварительно письмо написали президенту. Правда, по почте отправили.

– У него корни какие-то есть?

– Да. Шведские, еврейские, российские – там собрано много. Он такой человек – его прогнозировать...

Если бы он появился, я был бы рад. Именно с точки зрения шоу. Он сыграл пару игр, а болельщики не перестают спрашивать – он будет или не будет? – сказал генеральный директор « » .