Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Он может получить гражданство. Предварительно написали президенту. Правда, по почте отправили»
Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что Джош Хо-Сэнг может получить гражданство России.
Ранее сообщалось, что нападающий не принял предложение клуба.
– С Хо-Сэнгом тема закрыта?
– Нет, все может быть. Он может изменить свое решение. Он сейчас раздумывает – вообще может быть завершить профессиональный спорт.
Он сказал – вы набирайте хоккеистов-иностранцев, которых хотите – я подожду. Не исключено, что он может приехать четвертым иностранцем. Он может получить гражданство – не исключено.
– Хо-Сэнг?
– Почему нет? Мы предварительно письмо написали президенту. Правда, по почте отправили.
– У него корни какие-то есть?
– Да. Шведские, еврейские, российские – там собрано много. Он такой человек – его прогнозировать...
Если бы он появился, я был бы рад. Именно с точки зрения шоу. Он сыграл пару игр, а болельщики не перестают спрашивать – он будет или не будет? – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
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