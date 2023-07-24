Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Он может получить гражданство. Предварительно написали президенту. Правда, по почте отправили»

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Хо-Сэнг натурализация Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что Джош Хо-Сэнг может получить гражданство России.

Ранее сообщалось, что нападающий не принял предложение клуба.

– С Хо-Сэнгом тема закрыта?

– Нет, все может быть. Он может изменить свое решение. Он сейчас раздумывает – вообще может быть завершить профессиональный спорт.

Он сказал – вы набирайте хоккеистов-иностранцев, которых хотите – я подожду. Не исключено, что он может приехать четвертым иностранцем. Он может получить гражданство – не исключено.

– Хо-Сэнг?

– Почему нет? Мы предварительно письмо написали президенту. Правда, по почте отправили.

– У него корни какие-то есть?

– Да. Шведские, еврейские, российские – там собрано много. Он такой человек – его прогнозировать...

Если бы он появился, я был бы рад. Именно с точки зрения шоу. Он сыграл пару игр, а болельщики не перестают спрашивать – он будет или не будет? – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Что за клоунада с этим Хо Сенгом, не надоело?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Русский
а чё баширов курит или нюхает,а?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Справку в бассейн труднее походу получить, чем гражданство. Иностранцы налоги больше платят, из-за этого весь сыр бор или обход лимита. Цирк уехал, клоуны остались. На годик в зону СВО, на защиту так полюбившейся России, а потом уже гражданство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Всяких сбитых летчиков. До коле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий